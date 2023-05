Sunce i duh zajedništva u Mostaru na Wings For Life World Run utrci

Wings for Life World Run 2023 Bosna i Hercegovina Po deseti put, Wings for Life World Run okupit će planetu, a BiH će ponovo biti dio događaja u kojem cijeli svijet trči za jedan cilj - pomoć u pronalasku lijeka za povrede kičmene moždine.

Dan za pamćenje. Wings for Life World Run, humanitarno-trkački spektakl i ove je godine na šest različitih kontinenata okupio zaljubljenike u kretanje velikog srca, a svi su oni jurnuli zajedno točno u 13 sati po našem vremenu, sa zajedničkim ciljem - učiniti ozljede kičmene moždine izlječivima.

Wings For Life World Run u Mostaru

Preuzimanje startnih brojeva na Wings For Life World Run u Mostaru

"Mnogi trkači koji su nam se danas pridružili su dan ranije trčali zahtjevni Mostar Challenge, ali nisu željeli propustiti Wings For Life World Run zbog prelijepog humanitarnog karaktera ove trke" ističe Iva Babić, studentica koja je učestvovala u organizaciji utrke.

