Wings for Life World Run: Humanitarnom trkom prikupljeno 4,7 miliona eura

Deveto izdanje humanitarne trke Wings for Life World Run je u 165 zemalja svijeta privuklo 161.892 učesnika, koji su u nedjelju 8. maja uspjeli prikupiti 4,7 miliona eura u svrhu pronalaženja lijeka za povrede kičmene moždine. Za one koji ne mogu trčalo se i u našoj zemlji, a Mostar je bio domaćin organizovane trke.

Wings for Life World Run je globalna humanitarna trka u kojoj takmičari diljem svijeta startuju u isto vrijeme, a cilj dostiže učesnike u vidu presretačkog vozila. Trčalo se istovremeno u 12 vremenskih zona, pa je tako na Novom Zelandu trka bila noćna, u SAD-u ranojutarnja, a u Evropi i Africi podnevna.

Pobjede su odnijeli Jo Fukuda (Japan), koji je na trci u Tokiju uspio preći 64,43 kilometra prije nego što ga je sustiglo presretačko vozilo, te Ruskinja Nina Zarina, koja je trčeći u Santa Monici (SAD) prešla 56 km i došla do četvrtog uzastopnog trijumfa na ovoj trci.

