Nikada ranije toliko ljudi nije učestvovalo u jednom trkačkom događaju kao što je to bio slučaj sa Wings for Life World Run utrkom u okviru koje je, za one koji ne mogu, u nedjelju širom svijeta trčalo 184.236 učesnika iz 195 zemalja svijeta. Oni su, kroz donacije i startnine, prikupili ukupno 4,1 milion eura koji će biti usmjereni za pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine.