Wings for Life World Run 2025. - Bosna i Herecegovina Po dvanaesti put, Wings for Life World Run okupit će planetu, a BiH će ponovo biti dio događaja u kojem cijeli svijet trči za jedan cilj - pomoć u pronalasku lijeka za povrede kičmene moždine.

Šta je Wings for Life World Run?

Imamo odlične vijesti! Zapravo, za druge i ne znamo, ali o tome nekom drugom prilikom. Objavljene su informacije o prvim lokacijama za Wings for Life World Run 2025. utrku i već možete birati svoju omiljenu. I u izdanju planiranom za 4. maj 2025. godine, trčat će se za one koji ne mogu, u više od 30 zemalja širom svijeta. Među njima je i Bosna i Hercegovina .

