Wings for Life World Run: preuzmi aplikaciju i trči za one koji ne mogu

Wings for Life World Run jedan je od najinspirativnijih događaja na planeti. Od 2014. učesnici ove humanitarne trke svake godine u maju trče zajedno kako bi pomogli da povrede kičmene moždine postanu izlječive. Ukupno 700.000 učesnika iz 195 zemalja je pod motom „trčimo za one koji ne mogu“ do sada prevalilo sedam miliona kilometara. Kroz startnine i donacije prikupljeno je skoro 30 miliona eura za fondaciju Wings for Life, čiji je cilj pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine.