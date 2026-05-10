Wings for Life World Run: Rekordan broj učesnika skupio 9,2 miliona eura

Bez tradicionalne ciljne linije i s Catcher Carom koji ih je jurio, trkači, šetači i korisnici invalidskih kolica iz svih vremenskih zona krenuli su zajedno i ujedinjeni u jednu misiju, a to je pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine. Učesnici utrke i oni koji su je podržali, zajedno su prikupili 9,2 miliona eura za istraživanje povreda kičmene moždine, čime je ukupan iznos svih vremena ovog plemenitog događaja dosegao 69,7 miliona eura .

Ovogodišnja utrka donijela je rekorde na svim nivoima ovog globalnog događaja. Jo Fukuda iz Japana postavio je rekord svih vremena za događaj dostigavši ​​ nevjerovatnih 78,95 km kao globalni pobjednik, dok je Mikky Keetels iz Nizozemske postala nova globalna prvakinja u ženskoj konkurenciji, postigavši ​​nevjerovatnu novu svjetsku rekordnu udaljenost od 62,24 km i osvojivši titulu u ženskoj konkurenciji, čime je nadmašila prethodni svjetski rekord postavljen 2021. godine.

Od svjetskih prvaka u sportu do početnika, svi koji su učestvovali, učinili su to iz istog razloga. Zajedno su istraživanju kičmene moždine dali novi zamah, a nauci podršku koja joj je potrebna da se približi pronalasku lijeka. Kao što je poznato, cjelokupan iznos od svake kotizacije ide direktno za tu misiju, odnosno, koristi se za finansiranje projekata i kliničkih ispitivanja koji nadu pretvaraju u stvarnost. Od svog osnivanja 2004. godine, Fondacija Wings for Life djeluje kao inkubator za napredak u istraživanju povreda kičmene moždine, usmjeravajući sredstva u projekte i klinička ispitivanja koja lijek približavaju stvarnosti. Do 500.000 ljudi godišnje pretrpi povredu kičmene moždine, ali nauka nudi sve veću nadu. Istraživanja sve više ukazuju na to da se oštećene nervne ćelije mogu regenerisati, a značajan napredak prema izlječenju se nastavlja. Svaki cent od ukupnog iznosa od 69,7 miliona eura direktno će podržati istraživačke projekte i klinička ispitivanja koja finansira Fondacija Wings for Life širom svijeta.

"Bilo je nevjerovatno, naježila sam se. Ponosna sam na nevjerovatne brojke koje smo zajedno postigli, ukupno 346.527 učesnika ovog događaja pomoglo nam je da prikupimo 9,2 miliona eura za istraživanje kičmene moždine. Ovo nisu samo statistike i brojke, nego predstavljaju ljude kojima je stalo, koji su tu i podržavaju našu misiju. Svaki cent bit će uložen u obećavajuće istraživačke projekte i donijet će nadu mnogim ljudima. Zato hvala svima koji su učestvovali, bio je to nevjerovatan dan", izjavila je Anita Gerhardter, predsjednica Izvršnog odbora Fondacije Wings for Life.

Utrka je obuhvatila sve kontinente. Flagship Run utrke održane su u Beču (Austrija), Bredi (Nizozemska), Minhenu (Njemačka), Zugu (Švicarska), Ljubljani (Slovenija), Zadru (Hrvatska) i Poznanju (Poljska), dok je rekordnih 648 App Run događaja , koje su organizirale zajednice, dovelo utrku na izvanredne lokacije širom svijeta, od hipodroma Royal Randwick u Sydneyu, sunčanih ulica Pretorije u Južnoj Africi, noćne utrke pored historijske umjetničke galerije Meiji Memorial Picture Gallery u Tokiju, do São Paula, Mumbaija, Stockholma, Taipeija, Varšave, New Yorka i Bogote. Prvi put je i Oracle Red Bull Racing otvorio vrata svog kampusa u Milton Keynesu, a ekipa Visa Cash App Racing Bulls je u svojoj fabrici u Italiji također ugostila trkače, navijače te stanovnike Faenze i Emilia-Romagne. Također, trčalo se i u BiH, tačnije u Konjcu gdje je bila organizovana App Run utrka.

Neka od najprepoznatljivijih svjetskih sportskih imena bila su dio ove globalne utrke. Stotinama hiljada učesnika širom svijeta pridružili su se Jürgen Klopp (Njemačka), šef globalnog nogometa Red Bulla, vozač Formule 1 Yuki Tsunoda (Japan), MTB biciklist Loïc Bruni (Francuska), olimpijski snowboarderi Scotty James (Australija) i Mari Fukada (Japan), bivši američki NFL igrač Ryan Shazier (SAD), alpski skijaš Loïc Meillard (Švicarska), svjetski br.1 u badmintonu Tzu-Ying Tai (Turska), legenda windsurfinga Robby Nash (SAD), olimpijska triatlonka Daniela Ryf (Švicarska), pilot Dario Costa (Italija) i teniser Dominic Thiem (Australija). Svi su bili pokretu, a svako od njih je prešao što je više mogao prije nego što ih je prestigao Catcher Car.

Među onima koji su trčali bili su i naučnici čija istraživanja povreda kičmene moždine Fondacija Wings for Life direktno finansira, uključujući Alejandra Arriera-Cabañera (u Valenciji, Španija), Christiana Göritza (u Stockholmu, Švedska) i prof. Michaela Kilgarda. Svi oni su trčali zbog posla koji mijenja živote, a koji obavljaju svaki dan.

"Moja motivacija je bila da kombinujem svoj rad u laboratoriju za pacijente sa stvaranjem ove atmosfere, kako bih nastavio pomagati svim ljudima u invalidskim kolicima. Trčati pored njih, vidjeti ih i pomisliti, "oni se ne predaju, ni vi se ne trebate predati", to je ono što ovo čini više od obične utrke. Finansiranje Fondacije Wings for Life omogućilo mi je da napišem doktorsku disertaciju i pružilo nam šansu da testiramo naš lijek za povrede kičmene moždine. Radimo s nanočesticama hitosana, a sa samo jednom injekcijom mogli bismo imati regenerativnu podršku u kičmenoj moždini. Svaki kamen može stvoriti planinu, tako da je svaki trkač važan za istraživanje povreda kičmene moždine", izjavio je Alejandro Arriero-Cabañero, doktor nauka i istraživač iz Nacionalne bolnice za paralize u Španiji.

"Sva prikupljena sredstva idu direktno u svrhu liječenja. Kao istraživač koji svakodnevno radi na povredama kičmene moždine, vidjeti ovaj nivo podrške je nevjerovatno moćna stvar. Povreda kičmene moždine ne može se riješiti sama od sebe. Ono što ovaj događaj čini tako posebnim je to što svi mogu učestvovati, bez obzira na nivo, i svaki doprinos je zaista važan", rekao je Christian Göritz, doktor nauka, glavni istraživač s Instituta Karolinska u Stockholmu, kojeg finansira Fondacija Wings for Life.

Posvećenost cilju otišla je daleko od startne linije, a odabrane sportske legende zamijenile su svoje uobičajene uloge. Na Flagship Run utrkama, potjeru su predvodili vozači Catcher Car vozila uključujući dvostruku olimpijsku prvakinju u snowboardu Annu Gasser u Beču, sprintericu svjetske klase Churandy Martinu u Bredi i Domena Prveca u Ljubljani. Kada je riječ o App Run događajima i solo trčanju s Wings for Life World Run aplikacijom, Virtual Catcher Car je bio zadužen za potjeru. Dostupni u 17 jezičnih izdanja, glasovi Virtual Catcher Cara uključivali su istraživača kičmene moždine Alejandra Arriera-Cabañera (španski jezik) i legendu NASCAR-a Dalea Earnhardta Jr. (američki engleski jezik).

Globalni rezultati rekordnog izdanja utrke Wings for Life World Run

Izdanje utrke Wings for Life World Run za 2026. godinu obilježeno je rekordima . Jo Fukuda (Japan) bio je globalni pobjednik u muškoj konkurenciji, oborivši vlastiti rekord s ukupnom distancom od 78,9 km prije nego što ga je prestigao Catcher Car na noćnom App Run događaju u Fukuoki u Japanu. Globalna pobjednica u ženskoj konkurenciji bila je Mikky Keetels (Nizozemska), koja je trčala na Flagship Runu u Bredi i postavila novi svjetski rekord za žene s distancom od 62,2 km.

Jo Fukuda je od samog početka postavio munjevit tempo, očito s namjerom da obori vlastiti rekord. Rani vodeći trkač Bokun Kim (Južna Koreja) u Bucheonu u Južnoj Koreji, odustao je oko granice maratona, dok je pobjednik minhenskog Flagship Runa 2025. godine Henrik Pfeiffer (Njemačka) držao treće mjesto prije nego što ga je sustigao Catcher Car u Minhenu neposredno prije isteka tri sata. Poljak Dariusz Nosynski je osigurao drugo mjesto s jakim rezultatom od 67,9 km. Od tada je Fukuda trčao svoju vlastitu utrku, pomičući granice dok mu se Catcher Car približavao, a na kraju je oborio vlastiti globalni rekord od 78,9 km i postavio novi standard nakon što je osvojio svoju četvrtu globalnu titulu pobjednika utrke Wings for Life World Run.

"Veoma sam sretan i ponosan na svoj nastup. Podrška publike mi je zaista pomogla da dam sve od sebe. Nije stvar samo u pobjedi, već u tome da se potrudim i uživam u iskustvu. Nadam se da će se sljedeće godine još više ljudi pridružiti događaju. Trčimo zajedno. Hvala vam puno!", kazao je Jo Fukuda, globalni prvak utrke za 2026. godinu

Ženska utrka pružila je jednu od najdramatičnijih bitaka u historiji Wings for Life World Runa, a Mikky Keetels je osvojila globalnu titulu i upisala novi svjetski rekord. Trčeći u Bredi u Nizozemskoj, 27-godišnjakinja je postala tek druga žena ikada koja je prešla granicu od 60 km nakon Armenke Nine Usbyane, prije nego što je produžila distancu na izvanrednih 62,2 km. Esther Pfeiffer je na početku izgledala kao sigurna pobjednica u Minhenu vodeći veći dio utrke, a njih dvije su izmjenjivale u virtuelnom vodstvu približavajući se granici od 50 km u uzbudljivom dvoboju na duge staze. Njemica Imke Salander također je impresionirala ličnim rekordom od 52,5 km i osigurala je treće mjesto na globalnom nivou. Ali kako se približavao Catcher Car, Keetels je "ubacila u brzinu više", uhvatila je snažan tempo te na kraju ostvarila senzacionalnu pobjedu i upisala novi rekord.

"U početku smo krenuli određenim tempom, ali mislim da sam oko 50. kilometra samo pomislila, 'nemoj stati, samo nastavi trčati, ovo je ugodno'. Samo sam razmišljala, 'trči za one koji ne mogu', i to me je održavalo. Pokušala sam se fokusirati na to da se osjećam dobro, da ostanem u tempu i da se osjećam mentalno fokusirano", rekla je Mikky Keetels, globalna prvakinja u ženskoj konkurenciji.

Ranije u utrci, Nataša Šustić (Hrvatska) i Nikolina Rustić Stanković (Hrvatska) postale su prve blizanke koje su podijelile titulu na Wings for Life World Runu , zajednički pobijedivši u ženskoj kategoriji na Flagship Runu u Zadru u Hrvatskoj. Sestre su završile utrku držeći se za ruke kada ih je Catcher Car sustigao na 46,56 km.