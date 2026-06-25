Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez i društvo lete u wingsuit odijelima iznad Mont Blanca, Francuska
© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool
Wingsuit Flying

Wingsuit tim izveo najduži planinski let u formaciji iznad Mont Blanca

Osam vrhunskih wingsuit pilota izveli su prvi timski let iznad Mont Blanca u historiji, pružajući rijedak pogled na najviši vrh Alpa.
Piše redbull.ba
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Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AustriaAustria

Frédéric Fugen

Fred Fugen i njegov zračni partner Vince Reffet, odavno su poznati po pomjeranju granica svojih mogućnosti.

FranceFrance

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

SpainSpain

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

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Andy Farrington

American Andy Farrington is one of the true kings of the skies with many thousands of skydives and BASE jumps to his name.

United StatesUnited States

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

United StatesUnited States

Sažetak

  1. 1
    Kako je izveden wingsuit let u formaciji iznad Mont Blanca?
  2. 2
    Pripreme za wingsuit let iznad Mont Blanca su bile dugotrajne
  3. 3
    Snimanje wingsuit leta iz same formacije
  4. 4
    Ključne činjenice o wingsuit letu u formaciji
  5. 5
    Ko je wingsuit pilot Fred Fugen?
  6. 6
    Ko je wingsuit pilot Dani Román?
Fred Fugen i Dani Román predvodili su grupu od osam elitnih wingsuit pilota iz cijelog svijeta u prvom letu u formaciji ikada izvedenom na ekstremnoj visini. Nakon što su poletjeli iznad Mont Blanca u Francuskoj, kontinuiranu zračnu liniju snimili su letači-snimatelji koji su letjeli zajedno s njima.
Wingsuit piloti Fred Fugen, Dani Roman i Marco Fuertz slave svoj prvi svjetski formacijski let iznad Mont Blanca

Dugo planirani wingsuit let iznad Mont Blanca je uspješno realizovan

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

"Okupiti ovakvu ekipu je bila moja želja iz snova", izjavio je Fugen nakon leta.

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Román je bio jednako oduševljen.
"Skok poput ovog, s ovom grupom prijatelja, događa se jednom u životu. Bilo je prelijepo, divlje i vrlo intenzivno. Najbolji skok u mom životu", rekao je on.
Pogledajte nevjerovatan wingsuit let u formaciji
Video objavljen na Instagram profilu Red Bulla prikazuje wingsuit formaciju od osam pilota kako lete iznad masiva Mont Blanc, pri čemu se dijele u dvije grupe dok prolijeću pored litice, a zatim se ponovo spajaju tokom spuštanja prema dolini Chamonix.
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Kako je izveden wingsuit let u formaciji iznad Mont Blanca?

Wingsuit piloti Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez i tim lete iznad Mont Blanca, najvišeg vrha Evrope

Mont Blanc, najviši vrh Evrope, zapanjujuća je lokacija za wingsuit let

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

Wingsuit piloti Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson i Andy Farrington skočili su iz helikoptera iznad vrha Mont Blanc s visine od približno 5.500 metara i sletjeli u dolinu Chamonix u Francuskoj.
Letjeli su kao jedna kontinuirana linija, pri čemu su se u jednom trenutku podijelili u dvije grupe od po četiri pilota, a zatim se ponovo spojili tokom leta. Preletjeli su horizontalnu udaljenost od 7,5 km i dostigli brzine od 180 do 200 km/h, a cijeli let je trajao 3 minute i 30 sekundi.
Timski rad bio je ključan za uspjeh projekta. Svaki pilot je morao održavati svoju poziciju i brzo reagovati u zraku te se istovremeno oslanjati na ostale da urade isto. Tokom cijelog leta tim je komunicirao putem radija kako bi razmjenjivali informacije o smjeru, brzini i poziciji.
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Pripreme za wingsuit let iznad Mont Blanca su bile dugotrajne

Wingsuit piloti Fred Fugen, Dani Roman, Marco Fuertz, Marco Waltenspiel i društvo ostavljaju roze trafove iznad Mont Blanca

Preciznost i pažnja bili su ključni za let na Mont Blancu

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Faza planiranja i testiranja trajala je dvije godine, uključujući detaljno razrađene strategije koordinacije, koje su razvijene mnogo prije samog leta. Svaki aspekt bio je unaprijed isplaniran, uključujući raspored pozicija pilota, tajming formacije i potrebne sigurnosne margine za prizemljenje.
"Kada skočimo iz helikoptera, gotovo da nemamo gdje sletjeti sve dok ne stignemo do doline na dnu. Zato je cilj kontrolisati liniju i let zajedno uz izvođenje tehničkih manevara, ali i dalje imati dovoljno visine da sigurno otvorimo padobrane i zajedno bez problema sletimo na tlo", objasnio je Fugen.
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Snimanje wingsuit leta iz same formacije

Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez, Mike Swanson i društvo lete iznad Mont Blanca u Francuskoj u spektakularnoj formaciji u Red Bull wingsuit odijelima 18. juna 2026. godine

Snimatelji su bili veoma blizu pilota

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Dva profesionalna letača-snimatelja, Vincent Cotte iz Francuske i Scott Palmer iz SAD-a, letjeli su uz same sportiste kako bi snimali akciju iznutra, unutar formacije.
Perspektiva koju su zabilježili vodi publiku zajedno s pilotima i omogućava da se izbliza vide njihovi pokreti te da se osjeti brzina, razmak i kontrola potrebna za letenje u tako preciznoj formaciji.
"Ovi momci su jednako dobri kao i mi. Moraju letjeti u wingsuitu s kamerom na glavi i pozicionirati se tako da snime pokret iz najboljeg ugla. To je veoma težak posao, zahvaljujući njima smo dobili nevjerovatne snimke", kazao je Fugen.
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Ključne činjenice o wingsuit letu u formaciji

  • Projekt: Najduži wingsuit formacijski let iznad Mont Blanca
  • Lokacija: Chamonix, Francuska
  • Broj pilota: 8
  • Detalji formacije: Jedna kontinuirana linija, s podjelom u dvije grupe od po četiri pilota prije ponovnog spajanja
  • Horizontalna udaljenost: 7,5 kilometara
  • Let preko terena: Približno 3.800 m od vrha do slijetanja
  • Ukupna visina (uključujući skok iz helikoptera): Približno 5.500 metara
  • Trajanje leta: Oko 3 minute 30 sekundi
  • Brzina: Približno 180 do 200 km/h
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Ko je wingsuit pilot Fred Fugen?

Wingsuit pilot Fred Fugen kod Mont Blanca

Fred Fugen je predvodio wingsuit let na Mont Blancu

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen je elitni francuski padobranac, wingsuit pilot i BASE skakač. Kao član poznatog tima Soul Flyers i višestruki svjetski prvak u disciplini freefly, motivisan je da pomjera granice ekstremnog ljudskog leta. Njegovi historijski projekti uključuju visokotehničke letove pored piramida u Gizi i Taj Mahala.
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Ko je wingsuit pilot Dani Román?

Dani Román pije Red Bullo nakon leta u formaciji iznad Mont Blanca, Francuska

Dani Román je odigrao ključnu ulogu u formacijskom wingsuit letu

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román je istaknuti španski profesionalni padobranac, wingsuit pilot i BASE skakač. Poznat je po pomjeranju granica zračnih sportova, a u historiju se upisao inovativnim projektima poput leta kroz Bahrain World Trade Center i ispod mosta u Rondi brzinom od 270 km/h.

Ova priča dio je

Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AustriaAustria

Frédéric Fugen

Fred Fugen i njegov zračni partner Vince Reffet, odavno su poznati po pomjeranju granica svojih mogućnosti.

FranceFrance

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

SpainSpain

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Andy Farrington

American Andy Farrington is one of the true kings of the skies with many thousands of skydives and BASE jumps to his name.

United StatesUnited States

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

United StatesUnited States
Wingsuit Flying