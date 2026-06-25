Wingsuit tim izveo najduži planinski let u formaciji iznad Mont Blanca

Fred Fugen i Dani Román predvodili su grupu od osam elitnih wingsuit pilota iz cijelog svijeta u prvom letu u formaciji ikada izvedenom na ekstremnoj visini. Nakon što su poletjeli iznad Mont Blanca u Francuskoj, kontinuiranu zračnu liniju snimili su letači-snimatelji koji su letjeli zajedno s njima.

Dugo planirani wingsuit let iznad Mont Blanca je uspješno realizovan © Dom Daher / Red Bull Content Pool

"Okupiti ovakvu ekipu je bila moja želja iz snova", izjavio je Fugen nakon leta.

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Román je bio jednako oduševljen.

"Skok poput ovog, s ovom grupom prijatelja, događa se jednom u životu. Bilo je prelijepo, divlje i vrlo intenzivno. Najbolji skok u mom životu", rekao je on.

Pogledajte nevjerovatan wingsuit let u formaciji

Video objavljen na Instagram profilu Red Bulla prikazuje wingsuit formaciju od osam pilota kako lete iznad masiva Mont Blanc, pri čemu se dijele u dvije grupe dok prolijeću pored litice, a zatim se ponovo spajaju tokom spuštanja prema dolini Chamonix.

01 Kako je izveden wingsuit let u formaciji iznad Mont Blanca?

Mont Blanc, najviši vrh Evrope, zapanjujuća je lokacija za wingsuit let © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Wingsuit piloti Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson i Andy Farrington skočili su iz helikoptera iznad vrha Mont Blanc s visine od približno 5.500 metara i sletjeli u dolinu Chamonix u Francuskoj.

Letjeli su kao jedna kontinuirana linija, pri čemu su se u jednom trenutku podijelili u dvije grupe od po četiri pilota, a zatim se ponovo spojili tokom leta. Preletjeli su horizontalnu udaljenost od 7,5 km i dostigli brzine od 180 do 200 km/h, a cijeli let je trajao 3 minute i 30 sekundi.

Timski rad bio je ključan za uspjeh projekta. Svaki pilot je morao održavati svoju poziciju i brzo reagovati u zraku te se istovremeno oslanjati na ostale da urade isto. Tokom cijelog leta tim je komunicirao putem radija kako bi razmjenjivali informacije o smjeru, brzini i poziciji.

02 Pripreme za wingsuit let iznad Mont Blanca su bile dugotrajne

Preciznost i pažnja bili su ključni za let na Mont Blancu © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Faza planiranja i testiranja trajala je dvije godine, uključujući detaljno razrađene strategije koordinacije, koje su razvijene mnogo prije samog leta. Svaki aspekt bio je unaprijed isplaniran, uključujući raspored pozicija pilota, tajming formacije i potrebne sigurnosne margine za prizemljenje.

"Kada skočimo iz helikoptera, gotovo da nemamo gdje sletjeti sve dok ne stignemo do doline na dnu. Zato je cilj kontrolisati liniju i let zajedno uz izvođenje tehničkih manevara, ali i dalje imati dovoljno visine da sigurno otvorimo padobrane i zajedno bez problema sletimo na tlo", objasnio je Fugen.

03 Snimanje wingsuit leta iz same formacije

Snimatelji su bili veoma blizu pilota © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Dva profesionalna letača-snimatelja, Vincent Cotte iz Francuske i Scott Palmer iz SAD-a, letjeli su uz same sportiste kako bi snimali akciju iznutra, unutar formacije.

Perspektiva koju su zabilježili vodi publiku zajedno s pilotima i omogućava da se izbliza vide njihovi pokreti te da se osjeti brzina, razmak i kontrola potrebna za letenje u tako preciznoj formaciji.

"Ovi momci su jednako dobri kao i mi. Moraju letjeti u wingsuitu s kamerom na glavi i pozicionirati se tako da snime pokret iz najboljeg ugla. To je veoma težak posao, zahvaljujući njima smo dobili nevjerovatne snimke", kazao je Fugen.

04 Ključne činjenice o wingsuit letu u formaciji

Projekt: Najduži wingsuit formacijski let iznad Mont Blanca

Lokacija: Chamonix, Francuska

Broj pilota: 8

Detalji formacije: Jedna kontinuirana linija, s podjelom u dvije grupe od po četiri pilota prije ponovnog spajanja

Horizontalna udaljenost: 7,5 kilometara

Let preko terena: Približno 3.800 m od vrha do slijetanja

Ukupna visina (uključujući skok iz helikoptera): Približno 5.500 metara

Trajanje leta: O ko 3 minute 30 sekundi

Brzina: Približno 180 do 200 km/h

05 Ko je wingsuit pilot Fred Fugen?

Fred Fugen je predvodio wingsuit let na Mont Blancu © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen je elitni francuski padobranac, wingsuit pilot i BASE skakač. Kao član poznatog tima Soul Flyers i višestruki svjetski prvak u disciplini freefly, motivisan je da pomjera granice ekstremnog ljudskog leta. Njegovi historijski projekti uključuju visokotehničke letove pored piramida u Gizi i Taj Mahala.

06 Ko je wingsuit pilot Dani Román?

Dani Román je odigrao ključnu ulogu u formacijskom wingsuit letu © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román je istaknuti španski profesionalni padobranac, wingsuit pilot i BASE skakač. Poznat je po pomjeranju granica zračnih sportova, a u historiju se upisao inovativnim projektima poput leta kroz Bahrain World Trade Center i ispod mosta u Rondi brzinom od 270 km/h.