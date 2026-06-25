Wingsuit tim izveo najduži planinski let u formaciji iznad Mont Blanca

Fred Fugen i Dani Román predvodili su grupu od osam elitnih wingsuit pilota iz cijelog svijeta u prvom letu u formaciji ikada izvedenom na ekstremnoj visini. Nakon što su poletjeli iznad Mont Blanca u Francuskoj, kontinuiranu zračnu liniju snimili su letači-snimatelji koji su letjeli zajedno s njima.
"Okupiti ovakvu ekipu je bila moja želja iz snova", izjavio je Fugen nakon leta.
Román je bio jednako oduševljen.
"Skok poput ovog, s ovom grupom prijatelja, događa se jednom u životu. Bilo je prelijepo, divlje i vrlo intenzivno. Najbolji skok u mom životu", rekao je on.
Pogledajte nevjerovatan wingsuit let u formaciji
Video objavljen na Instagram profilu Red Bulla prikazuje wingsuit formaciju od osam pilota kako lete iznad masiva Mont Blanc, pri čemu se dijele u dvije grupe dok prolijeću pored litice, a zatim se ponovo spajaju tokom spuštanja prema dolini Chamonix.
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Kako je izveden wingsuit let u formaciji iznad Mont Blanca?
Wingsuit piloti Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson i Andy Farrington skočili su iz helikoptera iznad vrha Mont Blanc s visine od približno 5.500 metara i sletjeli u dolinu Chamonix u Francuskoj.
Letjeli su kao jedna kontinuirana linija, pri čemu su se u jednom trenutku podijelili u dvije grupe od po četiri pilota, a zatim se ponovo spojili tokom leta. Preletjeli su horizontalnu udaljenost od 7,5 km i dostigli brzine od 180 do 200 km/h, a cijeli let je trajao 3 minute i 30 sekundi.
Timski rad bio je ključan za uspjeh projekta. Svaki pilot je morao održavati svoju poziciju i brzo reagovati u zraku te se istovremeno oslanjati na ostale da urade isto. Tokom cijelog leta tim je komunicirao putem radija kako bi razmjenjivali informacije o smjeru, brzini i poziciji.
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Pripreme za wingsuit let iznad Mont Blanca su bile dugotrajne
Faza planiranja i testiranja trajala je dvije godine, uključujući detaljno razrađene strategije koordinacije, koje su razvijene mnogo prije samog leta. Svaki aspekt bio je unaprijed isplaniran, uključujući raspored pozicija pilota, tajming formacije i potrebne sigurnosne margine za prizemljenje.
"Kada skočimo iz helikoptera, gotovo da nemamo gdje sletjeti sve dok ne stignemo do doline na dnu. Zato je cilj kontrolisati liniju i let zajedno uz izvođenje tehničkih manevara, ali i dalje imati dovoljno visine da sigurno otvorimo padobrane i zajedno bez problema sletimo na tlo", objasnio je Fugen.
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Snimanje wingsuit leta iz same formacije
Dva profesionalna letača-snimatelja, Vincent Cotte iz Francuske i Scott Palmer iz SAD-a, letjeli su uz same sportiste kako bi snimali akciju iznutra, unutar formacije.
Perspektiva koju su zabilježili vodi publiku zajedno s pilotima i omogućava da se izbliza vide njihovi pokreti te da se osjeti brzina, razmak i kontrola potrebna za letenje u tako preciznoj formaciji.
"Ovi momci su jednako dobri kao i mi. Moraju letjeti u wingsuitu s kamerom na glavi i pozicionirati se tako da snime pokret iz najboljeg ugla. To je veoma težak posao, zahvaljujući njima smo dobili nevjerovatne snimke", kazao je Fugen.
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Ključne činjenice o wingsuit letu u formaciji
- Projekt: Najduži wingsuit formacijski let iznad Mont Blanca
- Lokacija: Chamonix, Francuska
- Broj pilota: 8
- Detalji formacije: Jedna kontinuirana linija, s podjelom u dvije grupe od po četiri pilota prije ponovnog spajanja
- Horizontalna udaljenost: 7,5 kilometara
- Let preko terena: Približno 3.800 m od vrha do slijetanja
- Ukupna visina (uključujući skok iz helikoptera): Približno 5.500 metara
- Trajanje leta: Oko 3 minute 30 sekundi
- Brzina: Približno 180 do 200 km/h
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Ko je wingsuit pilot Fred Fugen?
Fred Fugen je elitni francuski padobranac, wingsuit pilot i BASE skakač. Kao član poznatog tima Soul Flyers i višestruki svjetski prvak u disciplini freefly, motivisan je da pomjera granice ekstremnog ljudskog leta. Njegovi historijski projekti uključuju visokotehničke letove pored piramida u Gizi i Taj Mahala.
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Ko je wingsuit pilot Dani Román?
Dani Román je istaknuti španski profesionalni padobranac, wingsuit pilot i BASE skakač. Poznat je po pomjeranju granica zračnih sportova, a u historiju se upisao inovativnim projektima poput leta kroz Bahrain World Trade Center i ispod mosta u Rondi brzinom od 270 km/h.
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