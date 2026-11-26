Diomande dijeli svoju priču o putu do profesionalnog nogometa kako bi pomogao većem broju mladih afričkih igrača da ostvare isti san.

Kada se u oktobarskom El Clásicu na Camp Nouu začuo posljednji zvižduk, pobjeda Real Madrida rezultatom 2:1 nad njihovim najvećim rivalom Barcelonom nije se burno slavila samo u španskoj prijestolnici.

Oko 4.000 kilometara dalje, u Abidjanu, nogometni navijači slavili su do kasno u noć nakon što su gledali kako njihov nacionalni heroj ponovo blista na jednoj od najvećih sportskih pozornica.

Nakon što je tokom ljeta ostvario rekordni transfer iz RB Leipziga, euforija zbog Yana Diomandea dostigla je vrhunac.

Lako je razumjeti zašto. Njegov nevjerovatan put do vrha, eksplozivan stil igre i skromna narav čine ga simbolom nade za milione drugih koji sanjaju o profesionalnoj nogometnoj karijeri.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju navijače u njegovoj domovini kako u dresovima s njegovim imenom prate svaki njegov potez i slave driblinge, asistencije i golove, koji sada dolaze u velikom broju dok igra uz zvijezde poput Kyliana Mbappéa, Viniciusa Juniora i Judea Bellinghama.

Quotation Ponekad moram zastati i podsjetiti se da je sve ovo stvarnost Yan Diomande

Iako ima tek 20 godina, već se našao na užem izboru za nagradu Ballon d'Or 2026 u kategoriji najboljeg mladog nogometaša, a kandidat je i za nagradu CAF Awards 2026 za najboljeg mladog igrača godine. To znači da je i zvanično jedan od najboljih mladih nogometaša na cijelom afričkom kontinentu. Nije ni čudo što priznaje da se njegova karijera razvijala toliko brzo da "ponekad mora zastati i podsjetiti da je sve ovo stvarnost".

Međutim, kada je riječ o inspirisanju nove generacije nogometaša, nikada mu nije potreban podsjetnik. Svaki put kada izađe na teren, igra za djecu u svojoj domovini, u Obali Slonovače.

Diomande je poznat po svojim vještinama driblinga i izvanrednoj kontroli © Shamil Tanna

"To mi je veoma važno. Kada sam bio mlađi, ugledao sam se na nogometaše iz Obale Slonovače koji su uspjeli i oni su mi pokazali da je to moguće. Ako djeca u Abidjanu gledaju utakmice Real Madrida i pomisle 'on je odavde, i ja to mogu’, onda mi to znači više od svega. To je odgovornost i ponosan sam što je mogu nositi", izjavio je Diomande.

Diomandeov krivudavi put do vrha pokazuje da postoji više načina za uspjeh

Odrastajući u Abidjanu, gdje je igrao gdje god je mogao i to bez odgovarajućih kopački i terena, Diomande je želio biti poput Cristiana Ronalda i svojih heroja Yaye Touréa i Didiera Drogbe.

Nije imao pojma kako će ih slijediti do najvećih evropskih klubova, znao je samo da će to učiniti, bez obzira na put kojim će krenuti i gdje će ga on odvesti.

Smatra da je to lekcija koju vrijedi podijeliti. Dok mnogi mladi afrički talenti u ranoj dobi dobijaju priliku za probu u inostranstvu i ulaze u već uspostavljene akademske sisteme, to nije jedini put do vrha.

Baš kao što je slučaj s jednim od njegovih prepoznatljivih driblinga, kojima ostavlja protivničke defanzivce potpuno zbunjenim, ne mora sve ići pravolinijski.

"Put ne mora biti jednostavan i pravolinijski. Želim im pokazati da ne postoji samo jedan način da se uspije. Moj put vodio je preko Amerike, proba koje nisu uspjele te Španije i Njemačke. Zato bih im poručio: nastavite dalje, čak i kada je teško, i nikada nemojte prestati vjerovati", rekao dobitnik nagrade za najboljeg novajliju Bundeslige u sezoni 2025/2026, koja se dodjeljuje najboljem mladom igraču lige. Prethodni dobitnici bili su, između ostalih, Michael Olise, Ousmane Dembélé i Alphonso Davies.

Diomande je tokom juniorske karijere imao probe u klubovima širom svijeta © Shamil Tanna Quotation Želim im pokazati da ne postoji samo jedan način da se uspije. Nastavite dalje, čak i kada je teško, i nikada nemojte prestati vjerovati Yan Diomande

Vjerovanje u vlastiti talent

Diomande vjeruje da su ga svako iskustvo, svako odbijanje, svako preseljenje, svaki novi jezik i kultura nečemu naučili i bolje pripremili za ono što je uslijedilo.

"Naučio sam se prilagođavati, biti otvoren i slušati“, kazao je Yan o svojim putovanjima s jednog kontinenta na drugi, prvo u potrazi za ugovorom, a u novije vrijeme u potrazi za slavom.

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Jedan aspekt njegove igre koji je neupitan jeste igranje s osmijehom i očuvanje onoga što ga čini drugačijim. U vremenu kada mnoge ekipe igraju prema strogim taktičkim strukturama, vještine poput driblinga i šutiranja s distance često se smatraju nepotrebnim rizicima, ali Diomande ima dovoljno samopouzdanja da se istakne.

Redovno se nalazi među vodećim igračima u uspješnim driblinzima u najjačim evropskim ligama, a tri njegova prva gola za Real Madrid bila su spektakularni udarci u gornji ugao gola.

Diomande je postigao 13 golova za RB Leipzig prije prelaska u Real Madrid © Shamil Tanna

"Oduvijek sam igrao s osmijehom, jer odatle dolazi moja kreativnost. Naravno, morate naučiti taktički dio igre, raditi za ekipu i donositi ispravne odluke, a o tome sam mnogo naučio, posebno u Njemačkoj. Zato pokušavam pronaći pravu ravnotežu: biti disciplinovan, ali se nikada ne bojati pokušati nešto i izraziti svoju ličnost na terenu", jasan je bio Diomande.

Diomandeovi savjeti budućim nogometašima

Zvijezda Real Madrida Yan Diomande © Shamil Tanna / Red Bull Content Pool

Za Diomandea, biti svoj nikada nije predstavljalo rizik. Kvaliteti zbog kojih se nekada isticao na ulicama Abidjana danas su isti oni koji oduševljavaju publiku na kultnim stadionima.

Od svih asistencija koje će ostvariti tokom karijere, možda će upravo ona koju prenese sljedećoj generaciji biti najvažnija. To je isti savjet koji bi dao mlađem sebi.

"Volio bih da mogu reći tom dječaku da bude strpljiv i da nastavi vjerovati, jer tvoj trenutak može doći bilo kada i s mjesta koje ne očekuješ", poručio je Diomande.

Vjeruj u svoj talent. Igraj na svoj način. Stvori put za druge.