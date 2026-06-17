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Tennis
Zanimljivosti koje trebate znati o četiri teniska Grand Slam turnira
U svijetu tenisa, četiri najveća turnira zauzimaju najvažnija mjesta u kalendaru, kako za navijače tako i za profesionalne igrače. Ovo su osnove koje trebate znati o ovim važnim sportskim događajima.
Takozvani teniski Grand Slam turniri karakteristični su ne samo po tome što predstavljaju najprestižnija takmičenja koja je moguće osvojiti u ovom sportu, već i po različitim izazovima, podlogama i atmosferama koje nude teniserima. Četiri Grand Slam turnira, među kojima su Australian Open, French Open (Roland Garros), Wimbledon i US Open, pozornice su na kojima se rađaju legende i događaju nezaboravni trenuci u historiji tenisa. U nastavku saznajte više o njima.
01
Kalendar Grand Slam turnira za 2026. godinu
- Australian Open: Melbourne Park, Melbourne, 18. januar - 1. februar
- French Open: Roland Garros, Pariz, 24. maj – 7. juni
- Wimbledon Championships: All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, 29. juni – 12. juli
- US Open: Billie Jean King National Tennis Center, New York City, 31. august – 13. septembar
02
Australian Open
- Vrijeme održavanja: januar
- Podloga: tvrda podloga
- Lokacija: Melbourne
Australian Open otvara godišnju tenisku sezonu i jedan je od fizički najzahtjevnijih Grand Slam turnira za igrače, jer se održava tokom poznatog vrelog australskog ljeta. Prvi put je održan 1905. godine, a od 1988. se igra u modernom kompleksu Melbourne Park. Također, igra se na tvrdoj podlozi, što rezultira brzim mečevima i snažnim servisima.
Australian Open je poznat i kao "Happy Slam" zbog ugodne atmosfere i energije publike koju vole najbolji svjetski igrači. Osim toga, noćni mečevi, tereni sa zatvorenim krovom i pravila za ekstremne temperature koja se mogu primijeniti zbog vrućine, predstavljaju neke od jedinstvenih karakteristika ovog turnira.
Najuspješniji pobjednici Australian Opena
- Novak Đoković (10)
- Roger Federer i Roy Emerson (6)
- Andre Agassi, Jack Crawford i Ken Rosewall (4)
Zanimljivosti koje trebate znati o Australian Openu
03
French Open
- Vrijeme održavanja: maj i juni
- Podloga: zemljana podloga
- Lokacija: Pariz, Francuska
Roland Garros je jedini Grand Slam turnir koji se igra na zemljanoj podlozi i predstavlja pravo bojno polje za igrače, gdje do izražaja dolaze fizička izdržljivost, strpljenje i strategija. Turnir, koji je započeo 1891. godine, održava se na stadionu Roland Garros u Parizu od 1928. godine.
Sporija priroda zemljane podloge dovodi do dužih razmjena udaraca, koje podjednako testiraju mentalnu snagu i tehničku vještinu. Zbog toga French Open obično više odgovara kompletnijim igračima koji se ne oslanjaju isključivo na servis i izlazak na mrežu, baš poput Rafaela Nadala, čiji rekord od 14 titula na ovom turniru svjedoči o njegovim nevjerovatnim sposobnostima na ovoj podlozi.
Najuspješniji pobjednici French Opena
- Rafael Nadal (14)
- Max Decugis (8)
- Björn Borg (6)
Zanimljivosti koje trebate znati o French Openu
04
Wimbledon
- Vrijeme održavanja: juni i juli
- Podloga: trava
- Lokacija: London, Engleska
Wimbledon je najstariji i najtradicionalniji turnir u svijetu tenisa. Organizuje se od 1877. godine, a ovaj britanski turnir ima gotovo ritualnu atmosferu zahvaljujući pravilu bijele odjeće, tradiciji konzumiranja jagoda sa šlagom na tribinama i prisustvu kraljevske porodice.
Brza priroda i nizak odskok loptice na besprijekorno održavanim travnatim terenima stavljaju naglasak na snažan servis, igru na mreži i kraće razmjene udaraca. Zbog toga na ovom turniru uspijevaju igrači s moćnim servisom i odličnim refleksima. Službeni naziv Wimbledona je The Championships i on se ne smatra samo teniskim turnirom, već i kulturnim simbolom. Mečevi koji se u tišini prate na Centralnom terenu sastavni su dio te tradicije.
Najuspješniji pobjednici Wimbledona
- Roger Federer (8)
- Novak Đoković, Pete Sampras i William Renshaw (7)
- Björn Borg i Laurence Doherty (5)
Zanimljivosti koje trebate znati o Wimbledonu
05
US Open
- Vrijeme održavanja: august i septembar
- Podloga: tvrda podloga
- Lokacija: New York City, SAD
Posljednji Grand Slam turnir teniske sezone je US Open, a od ostala tri turnira se izdvaja svojom energijom. Prvi put je održan 1881. godine, a igra se u Billie Jean King National Tennis Centreu u četvrti Flushing Meadows u New Yorku. Atmosfera velikog grada, glasna publika i kasnonoćni mečevi zaštitni su znak ovog mjesta.
Sistem tie-breaka u odlučujućem setu na US Openu održava visok tempo igre i sprečava da se mečevi pretjerano oduže. Ovaj turnir je također bio pionir u primjeni tehnologije, jer je postao prvi Grand Slam koji je koristio Hawk-Eye sistem za dodatnu provjeru sudijskih odluka. Kao posljednji veliki test sezone za profesionalne tenisere, US Open je često mjesto na kojem dolazi do iznenađujućih osvajanja titula.
Najuspješniji pobjednici US Opena
- Bill Tilden, Richard Sears i William Larned (7)
- Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer (5)
- John McEnroe, Novak Đoković, Rafael Nadal i Robert Wrenn (4)
Zanimljivosti koje trebate znati o US Openu