Zanimljivosti koje trebate znati o četiri teniska Grand Slam turnira

Takozvani teniski Grand Slam turniri karakteristični su ne samo po tome što predstavljaju najprestižnija takmičenja koja je moguće osvojiti u ovom sportu, već i po različitim izazovima, podlogama i atmosferama koje nude teniserima. Četiri Grand Slam turnira, među kojima su Australian Open, French Open (Roland Garros), Wimbledon i US Open, pozornice su na kojima se rađaju legende i događaju nezaboravni trenuci u historiji tenisa. U nastavku saznajte više o njima.

01 Kalendar Grand Slam turnira za 2026. godinu

Australian Open: Melbourne Park, Melbourne, 18. januar - 1. februar

French Open: Roland Garros, Pariz, 24. maj – 7. juni

Wimbledon Championships: All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, 29. juni – 12. juli

US Open: Billie Jean King National Tennis Center, New York City, 31. august – 13. septembar

02 Australian Open

Jakub Menšík briljira na tvrdim terenima u Melbourneu © Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

Vrijeme održavanja: januar

Podloga: tvrda podloga

Lokacija: Melbourne

Australian Open otvara godišnju tenisku sezonu i jedan je od fizički najzahtjevnijih Grand Slam turnira za igrače, jer se održava tokom poznatog vrelog australskog ljeta. Prvi put je održan 1905. godine, a od 1988. se igra u modernom kompleksu Melbourne Park. Također, igra se na tvrdoj podlozi, što rezultira brzim mečevima i snažnim servisima.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Australian Open je poznat i kao "Happy Slam" zbog ugodne atmosfere i energije publike koju vole najbolji svjetski igrači. Osim toga, noćni mečevi, tereni sa zatvorenim krovom i pravila za ekstremne temperature koja se mogu primijeniti zbog vrućine, predstavljaju neke od jedinstvenih karakteristika ovog turnira.

Najuspješniji pobjednici Australian Opena

Novak Đoković (10)

Roger Federer i Roy Emerson (6)

Andre Agassi, Jack Crawford i Ken Rosewall (4)

Zanimljivosti koje trebate znati o Australian Openu Pravilo o temperaturi U uslovima ekstremnih vrućina mečevi se prekidaju ili se zatvara krov terena. Temperatura ponekad dostiže i 40 stepeni. Plava podloga Australian Open se igrao na zelenim terenima, ali je 2008. prešao na plavu boju da bi loptica bila vidljivija na TV-u.

03 French Open

Zemljana podloga na French Openu najviše odgovara svestranim teniserima © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Vrijeme održavanja: maj i juni

Podloga: zemljana podloga

Lokacija: Pariz, Francuska

Roland Garros je jedini Grand Slam turnir koji se igra na zemljanoj podlozi i predstavlja pravo bojno polje za igrače, gdje do izražaja dolaze fizička izdržljivost, strpljenje i strategija. Turnir, koji je započeo 1891. godine, održava se na stadionu Roland Garros u Parizu od 1928. godine.

Sporija priroda zemljane podloge dovodi do dužih razmjena udaraca, koje podjednako testiraju mentalnu snagu i tehničku vještinu. Zbog toga French Open obično više odgovara kompletnijim igračima koji se ne oslanjaju isključivo na servis i izlazak na mrežu, baš poput Rafaela Nadala, čiji rekord od 14 titula na ovom turniru svjedoči o njegovim nevjerovatnim sposobnostima na ovoj podlozi.

Najuspješniji pobjednici French Opena

Rafael Nadal (14)

Max Decugis (8)

Björn Borg (6)

Zanimljivosti koje trebate znati o French Openu Grand Slam s najsporijom podlogom Zemljana podloga usporava lopticu i produžava razmjene udaraca pa su mečevi često duži nego na ostalim turnirima. Stadion je dobio ime po vojnom pilotu Stadion Roland Garros nosi ime po francuskom heroju koji je bio borbeni pilot u Prvom svjetskom ratu.

04 Wimbledon

Berrettini je sa snažnim servisom stigao do finala Wimbledona 2021. godine © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Vrijeme održavanja: juni i juli

Podloga: trava

Lokacija: London, Engleska

Wimbledon je najstariji i najtradicionalniji turnir u svijetu tenisa. Organizuje se od 1877. godine, a ovaj britanski turnir ima gotovo ritualnu atmosferu zahvaljujući pravilu bijele odjeće, tradiciji konzumiranja jagoda sa šlagom na tribinama i prisustvu kraljevske porodice.

Brza priroda i nizak odskok loptice na besprijekorno održavanim travnatim terenima stavljaju naglasak na snažan servis, igru na mreži i kraće razmjene udaraca. Zbog toga na ovom turniru uspijevaju igrači s moćnim servisom i odličnim refleksima. Službeni naziv Wimbledona je The Championships i on se ne smatra samo teniskim turnirom, već i kulturnim simbolom. Mečevi koji se u tišini prate na Centralnom terenu sastavni su dio te tradicije.

Najuspješniji pobjednici Wimbledona

Roger Federer (8)

Novak Đoković, Pete Sampras i William Renshaw (7)

Björn Borg i Laurence Doherty (5)

Zanimljivosti koje trebate znati o Wimbledonu Jedinstven kodeks odijevanja Igrači moraju nositi bijelu odjeću, a prema pravilima, čak i donji veš mora biti bijele boje. Ujednačena temperatura loptica Loptice koje se koriste na Wimbledonu čuvaju se na temperaturi od 20°C prije mečeva kako bi im performanse ostale iste.

05 US Open

Emma Navarro je bila zvijezda u usponu na US Openu 2024. godine © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Vrijeme održavanja: august i septembar

Podloga: tvrda podloga

Lokacija: New York City, SAD

Posljednji Grand Slam turnir teniske sezone je US Open, a od ostala tri turnira se izdvaja svojom energijom. Prvi put je održan 1881. godine, a igra se u Billie Jean King National Tennis Centreu u četvrti Flushing Meadows u New Yorku. Atmosfera velikog grada, glasna publika i kasnonoćni mečevi zaštitni su znak ovog mjesta.

Sistem tie-breaka u odlučujućem setu na US Openu održava visok tempo igre i sprečava da se mečevi pretjerano oduže. Ovaj turnir je također bio pionir u primjeni tehnologije, jer je postao prvi Grand Slam koji je koristio Hawk-Eye sistem za dodatnu provjeru sudijskih odluka. Kao posljednji veliki test sezone za profesionalne tenisere, US Open je često mjesto na kojem dolazi do iznenađujućih osvajanja titula.

Najuspješniji pobjednici US Opena

Bill Tilden, Richard Sears i William Larned (7)

Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer (5)

John McEnroe, Novak Đoković, Rafael Nadal i Robert Wrenn (4)

Zanimljivosti koje trebate znati o US Openu Bučni noćni mečevi Publika u New Yorku ne voli gledati mečeve u tišini pa tereni često više podsjećaju na nogometni stadion. Pioniri jednakih novčanih nagrada Godine 1973. su pobjednik i pobjednica dobili jednaku novčanu nagradu, a ostali turniri su slijedili taj primjer.