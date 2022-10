Završen kvalifikacijski krug Red Bull Flick turnira, slijedi prvo BH finale

Debitantska saga bh. Red Bull Flick turnira se nastavlja jer slijedi državno finale! LAN završnica u Mostaru na rasporedu je 22. oktobra, a najbolje timove će u svojim prostorijama ugostiti jedna od najvećih IT firmi u BiH -

U završnici državnih kvalifikacija imamo četiri plasirane ekipe, a format koji se igra je double elimination sa BO3 duelima do finala, dok se samo finale igra BO5 (osvajač je onaj tim koji prvi skupi tri pobjede u pet mogućih mečeva). To je format u kojem će timovi u početnim pozicijama biti odabrani kao protivnici jedni drugima, te će se nakon rezultata mečeva iz te faze formirati dva različita žrijeba: Winner i Loser Bracket. Pobjednici iz oba prva duela nastavljaju takmičenje u Winner bracketu, dok gubitnici idu u Loser bracket. Svaki poraz u Loser bracketu znači i eliminaciju iz turnira, dok pobjednici nastavljaju dalje do samog završetka finala.