Nakon tri dana akcije na drugom predsezonskom testu za 2026. godinu održanom u Bahreinu, zimske pripreme za novu sezonu Formule 1 su sada završene, a sva pažnja je usmjerena na prvu utrku sezone u Melbourneu u Australiji.

Za ekipu Oracle Red Bull Racing je ovo bila još jedna prilika da radi na bolidu RB22 i potpuno novoj pogonskoj jedinici iz Red Bull Ford Powertrainsa. Tokom tri dana u Bahreinu, tim je odradio 329 krugova i prešao 1.780 kilometara, dok je tokom cijelog perioda zimskih priprema pređeno više od 5.000 kilometara, što je uključivalo dvije sesije u Bahreinu i test u Barceloni.

Mislim da smo se pripremili najbolje što smo mogli za testiranja u Bahreinu. Tim je tamo odradio sjajan posao. Max Verstappen

01 Uspješna testiranja za Maxa Verstappena

Nakon što je tokom posljednje testne sesije upisao ukupno 204 kruga, po čemu je bio u samom vrhu kada se uzmu u obzir učinci svih vozača, Max Verstappen je na kraju ostvario peto najbrže vrijeme 1:33,109. Program Nizozemca se uglavnom sastojao od simulacija utrka i rada na podešavanjima bolida.

"Bila je ovo uspješna sedmica. Tokom mojih vožnji smo zapravo ispunili cijeli program, tako da imamo mnogo podataka za analizu. Mislim da smo se pripremili najbolje što smo mogli za testiranja u Bahreinu. Tim je odradio sjajan posao. Očigledno je da još uvijek imamo mnogo posla kako bismo poboljšali naš tempo i na tome ćemo raditi", izjavio je četverostruki svjetski prvak Formule 1.

Max Verstappen u boksu tokom testiranja u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen se priprema u garaži © Getty Images/Red Bull Content Pool Nizozemac na stazi tokom drugog dana testiranja © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen je zabilježio peto najbrže vrijeme u završnoj sesiji u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen je odvozio 204 kruga © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen tokom drugog zimskog F1 testa u Bahreinu 2026. godine © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen testira RB22 u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen se priprema tokom testiranja uoči nove sezone © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Isack Hadjar je uzbuđen uoči utrke u Melbourneu

Isack Hadjar, mladić koji se priprema za svoju prvu sezonu u ulozi vozača Oracle Red Bull Racinga, odvozio je ukupno 125 krugova tokom drugog dijela testiranja i postavio vrijeme od 1:34,511 u svom najboljem krugu. Francuz se prvenstveno fokusirao na testiranje promjena u postavkama i analizu ponašanja bolida tokom dugih vožnji s većom količinom goriva.

"Maksimalno smo iskoristili posljednji dan testiranja. Testirali smo mnogo promjena u podešavanjima i sve su imale smisla, tako da se osjećam dobro u vezi s pravcem u kojem smo krenuli. Tempo na dugim vožnjama i s puno goriva također je bio dobar. Veoma sam zadovoljan onim što smo naučili i radujem se početku sezone u Melbourneu", rekao je Hadjar.

Isack Hadjar tokom drugog zimskog F1 testa u Bahreinu 2026. godine © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar na testiranju uoči svoje prve sezone u ulozi vozača Red Bull Racinga © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar se priprema za testiranje u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar testira svoj RB22 u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar sjedi u bolidu RB22 spreman za akciju na testiranju u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Francuz izlazi na stazu u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Bila je to uspješna testna sesija za Isacka Hadjara u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar prelazi ciljnu liniju tokom testiranja u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Šta je naučio šef tima?

Šef tima Laurent Mekies je istakao da su ove godine testiranja bila posebno zanimljiva zbog nove generacije bolida i pogonskih jedinica.

"Tri serije vožnji u Barceloni i Bahreinu bile su fascinantne iz mnogo razloga, od tehnologije pogonskog sklopa, goriva i aerodinamike pa do promjene guma. Ponosni smo na ono što je postignuto s prvim pogonskim sklopovima Red Bull Ford Powertrainsa. Nakon dvosedmičnih testiranja u Bahreinu, iza nas je solidan posao, što je prilično postignuće za tim koji radi na novom motoru. Što se tiče stvarne hijerarhije na gridu, prve naznake vidjet ćemo tek u kvalifikacijama u Melbourneu. Sada počinje pravo takmičenje i znamo da nas čeka još mnogo posla kako bismo dostigli nivo kojem težimo", kazao je Mekies.

Laurent Mekies (desno) posmatra sa zida boksa tokom testiranja u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Vozači tima Visa Cash App Racing Bulls odvozili 407 krugova

Tim Visa Cash App Racing Bulls završio je drugi krug testiranja s 407 krugova, što je drugi najbolji rezultat od svih timova. Arvid Lindblad , koji je pokazao dobro vrijeme u pojedinačnim vožnjama, bio je najaktivniji vozač na testu s 240 odvoženih krugova, dok je Liam Lawson završio testiranje sa 167 krugova.

Tim je radio na stabilnosti bolida pri kočenju za sporije krivine i na upravljanju energijom iz nove pogonske jedinice. Uprkos početnim poteškoćama, postepeno su poboljšali ponašanje bolida, a očekuje se da će prikupljeni podaci pomoći u daljem usavršavanju paketa prije prve utrke sezone u Australiji.

Liam Lawson u boksu na testiranju u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Liam Lawson testira svoj bolid na stazi u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Arvid Lindblad se priprema za testiranja u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Liam Lawson je odvozio 167 krugova na drugoj sesiji u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson na testiranju uoči nove F1 sezone © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson se priprema tokom završne zimske testne sesije © Getty Images/Red Bull Content Pool

Prvi trkački vikend Formule 1 za 2026. godinu održava se od 6. do 8. marta na stazi Albert Park u Melbourneu u Australiji.