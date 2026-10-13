Životinjski svijet u GTA 6: Ovo su dosad otkrivene vrste u Leonidi

Grand Theft Auto VI izlazi 19. novembra 2026. godine i obećava da će biti najveća i najraznovrsnija igra otvorenog svijeta svih vremena. Međutim, u GTA 6 nećete samo juriti kroz Vice City ili izvršavati misije. Leonida je također dom za više od 170 životinjskih vrsta. Aligatori vrebaju u močvarama, flamingosi se "gegaju" kroz lagune, a morske krave plivaju u vodi. Jasno je da je Rockstar stvorio najživopisniji životinjski svijet u historiji serijala.

U ovom članku možete saznati koje su životinje u GTA 6 već potvrđene, postoje li legendarni primjerci i šta ćete moći raditi u interakciji s njima.

01 Životinje u GTA 6: Šta očekivati?

Lokalna fauna oduvijek ima važnu ulogu u igrama kompanije Rockstar. GTA 6 nije izuzetak, ali podiže ljestvicu na viši nivo. Razvojni tim objavio je da Leonidom luta više od 170 životinjskih vrsta. Više od 60 njih su ptice, uz više od 30 kopnenih sisara te veliki izbor riba, gmizavaca i drugih vodenih stvorenja. Neke vrste prvi put se pojavljuju u igri kompanije Rockstar, uključujući aligatore, flamingose, pelikane i morske krave. Studio se nadovezuje na životinjski svijet predstavljen u igri Red Dead Redemption II, ali očigledno ide korak dalje kada je riječ o nivou detalja.

Delfini su među morskim životinjama s kojima je moguća interakcija u GTA 6 © Rockstar Games

Inspiracija za sve ovo je Florida. Razvojni tim želio je što vjernije prikazati životinjski ekosistem ove američke države u svim staništima: urbanim područjima, ruralnim predjelima, unutrašnjim vodama, otvorenom moru i močvarama Evergladesa.

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Prema navodima Rockstara, posebni timovi zaduženi za dizajn životinja i njihove populacije rade na tome da svaka vrsta ne samo izgleda realistično, nego da se kreće i animira na odgovarajući način. Životinje ravnopravno zauzimaju svoje mjesto uz automobile, oružje i misije.

02 Poređenje s prethodnim igrama: Koliko je životinjskih vrsta dosad bilo?

Pogled unazad pokazuje koliki je napredak ostvaren. U igri GTA 5 San Andreasom je lutalo oko 28 životinjskih vrsta, a fauna je imala prilično sporednu ulogu. Nakon toga, Red Dead Redemption II postavio je nove standarde, jer je Divlji zapad naseljavalo je 178 vrsta, uz 29 legendarnih životinja i riba.

Čini se da je lov moguć u GTA 6 © Rockstar Games

S više od 170 vrsta, GTA 6 očigledno nadmašuje svog neposrednog prethodnika i gotovo je izjednačen s Rockstarovim vesternom. Tome se pridružuju posebne funkcije poput enciklopedije životinja, nivoa rijetkosti i zoološkog vrta. Sam broj ptičjih vrsta izuzetno je velik i iznosi više od 60.

03 Karakteristike životinja: Staništa, ponašanje i izgled

Životinje su rasprostranjene širom svih područja Leonide: u gradu, na selu, u unutrašnjim vodama, moru, močvarama i područjima Evergladesa. Na otočju Leonida Keys i u Nacionalnom parku Mount Kalaga susretat ćete divlje životinje, dok gradom lutaju napuštene životinje, kućni ljubimci i ptice. Gmizavci i ribe nastanjuju vode i močvare, dok u moru plivaju ajkule, delfini i kitovi. Svako stanište ima svoj jedinstveni životinjski svijet, a stvorenja na koja ćete nailaziti razlikovat će se u zavisnosti od toga kuda putujete.

Životinje se moraju boriti za svoje mjesto u lancu ishrane © Rockstar Games/Take-Two

Posebno je zanimljiva pažnja posvećena ekosistemu. Životinje ne bi trebale samo lutati krajolikom već biti dio funkcionalnog lanca ishrane i boriti se za svoje mjesto u njemu. Svaka životinja ima vlastiti obrazac kretanja koji odgovara njenom ponašanju. Tako se čaplja kreće drugačije od rakuna, a aligator drugačije od jelena.

Kada je riječ o vizuelnom izgledu, Rockstar se također fokusira na detalje koji se češće viđaju u dokumentarnim filmovima o prirodi. Neka morska stvorenja pokazuju iridescenciju, odnosno prelamanje svjetlosti koje stvara prelijevajuće efekte boja, ili bioluminiscenciju, odnosno sposobnost emitovanja svjetlosti. Druga, poput meduza, djeluju prozirno. Perje i krzno reaguju na okolinu: mokro krzno priljubljuje se uz tijelo, dok se prljavo krzno sljepljuje i postaje zamršeno. Krzno je u potpunosti simulirano, a unutar iste vrste postoje različite varijacije krzna i boja. Osim toga, među pticama postoje različite vrste perja.

Životinje se pojavljuju u svim područjima Leonide © Rockstar Games

Međutim, nisu sve životinje u igri zapravo porijeklom s Floride. Mnoge se tamo smatraju invazivnim vrstama i u stvarnom životu izazivaju probleme. U GTA 6 među njima su zelene iguane, aga krastače i rezus makakiji. To se uklapa u ideju što vjernijeg prikazivanja ekosistema Floride, uključujući i njegove specifičnosti.

04 Hoće li u GTA 6 biti legendarnih životinja?

Da, u GTA 6 će biti legendarnih životinja, barem kao kategorija. Rockstar dijeli životinje u tri nivoa: rijetke, one koje se mogu otkriti i legendarne. Svima koji su igrali Red Dead Redemption II ovaj koncept bit će poznat. U toj igri bilo je potrebno pronaći 29 legendarnih životinja, a njihov lov mnogima je bio jedan od najzanimljivijih dijelova svijeta igre.

Držite oči otvorenim i uočit ćete mnogo životinja © Rockstar Games

Rockstar dosad nije otkrio koje životinje u GTA 6 pripadaju najvišoj kategoriji, a također nije poznato gdje ćete ih pronaći ni šta možete očekivati kada naiđete na njih. Klasifikacija je povezana s praćenjem životinja, trebali biste moći ciljano pratiti mnoge vrste, ali vjerovatno ne svih više od 170. Jedno je sigurno, svi koji uživaju u potrazi za rijetkim stvorenjima dobit će vlastito igralište u Leonidi, gdje bi se potraga mogla itekako isplatiti.

05 Posmatranje, maženje, lov: Kako ostvariti interakciju sa životinjama?

Životinjski svijet u GTA 6 poziva vas da se aktivno uključite. Najjednostavniji način za to je posmatranje. Moći ćete proučavati životinje i prikupljati podatke o njima u dnevniku, što donekle podsjeća na Pokédex iz igara Pokémon. Maženje životinja također je prikazano u najavi načina igranja. U njoj Jason mazi psa, a prema najnovijem pregledu igre GTA 6, to čak povećava njegov ugled. Ostaje da se vidi hoće li to važiti i za druge životinje.

Doberman je jedna od pasmina pasa koje su do sada potvrđene © Rockstar Games

Oni koji više vole aktivnije učešće, imat će nekoliko mogućnosti. Ribolov je jedna od aktivnosti prikazanih dosad, međutim, prema dosadašnjim izvještajima, nećete moći zadržati ribu koju ulovite. Situacija s lovom manje je jasna. Na jednoj promotivnoj slici Jason prilazi jelenima koji pasu, a puška mu je prebačena preko leđa. Detaljno simulirano krzno također sugeriše da će se lov vratiti u nekom obliku. Prema izvještajima, riječ je o aktivnosti u otvorenom svijetu pomoću koje ćete moći zaraditi novac. Rockstar, međutim, još nije objasnio tačnu mehaniku.

Idite na pecanje ili jednostavno uživajte u podvodnom životinjskom svijetu © Rockstar Games/Take-Two

Čak i bez štapa za pecanje ili puške, moći ćete se približiti životinjama. U mini-igri ronjenja, izbliza ćete susretati morski svijet, uključujući morske krave, koje ćete sada moći vidjeti u divljini. Dok vozite kajak ili lebdjelicu na zračnom jastuku, također ćete se približiti vodenim stvorenjima, a skakanje padobranom ili posjeta plaži odvest će vas pravo u srce prirodnog svijeta Leonide. Jedna posebna lokacija je zoološki vrt. Potvrđeno je da postoji najmanje jedan, ali još nije poznato koje životinje u njemu žive.

A tu je i opasnost. Aligatori se u najavi pojavljuju na neobičnim mjestima, poput bazena ili supermarketa. Svako ko im se previše približi izlaže se ozbiljnoj opasnosti.

06 Kako funkcioniše enciklopedija životinja u GTA 6?

Izlet kajakom može biti prekinut pojavom aligatora © Rockstar Games

Poput Pokédexa, ali bez borbi. GTA 6 trebao bi imati enciklopediju životinja u koju ćete moći zabilježiti svaku životinju na koju naiđete. Sistem će vjerovatno biti sličan enciklopediji iz igre Red Dead Redemption II. Što češće budete viđali, posmatrali ili lovili neku vrstu, to će se više detalja otključavati u vašem dnevniku. Potvrđeno je i da ćete moći proučavati životinje i označavati ih na kontrolnoj listi. To je cilj za sve koji žele završiti igru sa svih 100 posto. S više od 170 vrsta, to bi moglo potrajati.

07 Šta još čekamo da saznamo?

Rockstar je još daleko od toga da otkrije sve. Jedno od posebno zanimljivih pitanja jeste koje će životinje dobiti legendarni status i gdje će se moći pronaći. Nejasan je i obim sistema lova, nije potvrđeno hoće li biti moguće dobiti krzno i meso ili trgovati tim proizvodima. Isto važi i za kućne ljubimce. Pas je već viđen u snimcima načina igranja, ali još nije zvanično potvrđeno hoćete li moći držati životinje kao ljubimce ili ih čak uzgajati.

Kada je riječ o detaljima, još mnogo toga ostaje za otkriti. Ne zna se koje životinje žive u zoološkom vrtu, a ne znamo ni koliko će aligatori, ajkule i slične životinje zapravo biti opasni u igri.

08 Popis svih životinja u GTA 6

Sa 170 životinjskih vrsta u GTA 6, nesumnjivo će biti mnogo toga za otkrivanje. Donosimo popis svih životinja koje su već viđene u najavama i/ili na snimcima ekrana, a koje će se pojaviti u igri otvorenog svijeta.

Kopnene životinje:

aga krastača

aligator

armadilo

medvjed

dabar

krava

jelen

pas (dosad potvrđene pasmine: doberman, čivava, australski ovčar, njemački ovčar, rotvajler i labrador)

mačka

floridska puma (cougar)

lisica

žaba

zelena iguana

ris

vidra

oposum

rakun

štakor

rezus makaki

srna

tvor

zmija

vjeverica

divlja svinja

djetlić.

Morske životinje:

delfin

jegulja

meduza

morska krava

manta

raža

morska kornjača

ajkula

kit.

Ptice:

vranac

ždral

patka

flamingos

čaplja

pelikan

galeb

kašikarka.

GTA 6 bi trebao biti objavljen 19. novembra 2026. godine za PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Vjerovatno će prije toga biti otkriveno još nekoliko životinja jer Rockstar zasad drži u tajnosti potpunu listu vrsta.