Znate li koja je uloga rezervnog vozača u Formuli 1?

Rezervni vozač je "rezerva" tima, prvi koji uskače u kokpit ako neki od stalna dva vozača ne može nastupiti zbog bolesti, povrede ili nepredviđenih okolnosti. Rezervni vozač mora ostati u vrhunskoj fizičkoj formi i biti potpuno spreman ako do takvog poziva ikada dođe. Međutim, rezervni vozač je i pored toga važan dio tima, jer provodi sate pripremajući bolid za utrke i testirajući nove dizajne za budućnost.

01 Ko su rezervni vozači?

Oracle Red Bull Racing i Visa Cash App RB Team imaju izuzetno jak spisak rezervnih vozača na raspolaganju. Yuki Tsunoda je zvanični testni i rezervni vozač za oba tima, nakon što je prihvatio tu ulogu pošto ga je zamijenio Isack Hadjar i postao novi kolega četverostrukom F1 prvaku Maxu Verstappenu.

Ako Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson ili Arvid Lindblad ne bi mogli voziti, Tsunoda je spreman za utrku.

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"Odlučan sam da radim više nego ikada s Red Bullom kao testni i rezervni vozač, kako bih se razvijao s timom i dokazao da zaslužujem mjesto na gridu", rekao je Tsunoda.

Yuki Tsunoda potpisuje autograme za fanove © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Koliko često rezervni vozači mijenjaju vozače koji se utrkuju?

To se ne događa često, ali Lawson je dobio priliku u Formuli 1 kada je mijenjao Daniela Ricciarda na Velikoj nagradi Nizozemske 2023. godine, nakon čega je nešto kasnije definitivno zamijenio Australca u timu Visa Cash App Racing Bulls pred kraj sezone 2024. godine.

Oliver Bearman je "uskočio" u Ferrarijev bolid na Velikoj nagradi Saudijske Arabije 2024. godine nakon što je Carlos Sainz hospitaliziran zbog upale slijepog crijeva, a kasnije postao stalni vozač Haasa.

George Russell, koji je već bio u Formuli 1 s Williamsom, ali se također vodio kao Mercedesov vozač, mijenjao je Lewisa Hamiltona na Velikoj nagradi Bahreina 2020. godine, kada je svjetski prvak imao koronavirus. Russell je ostavio toliko dobar utisak da je na kraju dobio mjesto u Mercedesu odlaskom sedmostrukog F1 prvaka u Ferrari.

Biti rezervni vozač znači da ste u F1 paddocku tokom trkaćih vikenda, što može dovesti do stalnog mjesta na gridu. Cadillac F1 Team je angažovao Valtterija Bottasa i Sergija Péreza za debitantsku sezonu američke ekipe u Formuli 1 nakon što je Finac proveo godinu kao rezervni vozač Mercedesa.

03 Postoje li drugi trenuci kada rezervni vozači voze u Formuli 1?

Na dvije utrke u sezoni, F1 timovi moraju omogućiti "rookie" vozaču da vozi bolid na prvom slobodnom treningu. To je važan dio razvoja mladih vozača, ali u sezoni s najvećim promjenama pravila u historiji Formule 1, timovi moraju maksimalno iskoristiti vrijeme za testiranje.

"Rookie" se definiše kao vozač koji je startao na najviše dvije F1 utrke. Za mnoge timove tu ulogu preuzima rezervni vozač, no u Red Bull Racingu Tsunoda ne ispunjava taj uslov jer ima pet sezona iskustva u Formuli 1.

Ayumu Iwasa na prvom slobodnom treningu u Barceloni © Getty Images/Red Bull Content Pool

Stoga je na prvom slobodnom treningu u Barceloni tu ulogu preuzeo vozač Red Bull Junior Teama Ayumu Iwasa. On je i aktuelni šampion Super Formule, ali i vozač s najviše F1 iskustva u juniorskom timu. Barcelona je bila njegov drugi trening u F1 bolidu Red Bull Racinga, ali je već četiri puta vozio za Racing Bulls.

Sébastien Buemi, izuzetno iskusni razvojni vozač Red Bulla, također je na raspolaganju timu. Švicarac je vozio F1 bolid za Visa Cash App Racing Bulls kada se tim zvao Toro Rosso. On je i četverostruki pobjednik utrke 24 sata Le Mansa, četverostruki svjetski prvak WEC-a i šampion Formule E. Pored svega toga, Buemi je proveo više vremena u Red Bullovom simulatoru nego gotovo bilo ko drugi.

Razvojni vozač Sébastien Buemi © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Šta radi rezervni vozač?

Osim spremnosti da uskoči u utrku, veliki dio posla rezervnog vozača odvija se u fabrici u simulatoru. Kako je vrijeme na stazi u Formuli 1 ograničeno, veliki dio testiranja radi se u simulatoru. Uz tim stratega, inženjera i AI sistema, simulator može izuzetno precizno replicirati staze, ponašanje bolida i promjene podešavanja te se koristi u pripremama za naredne utrke, kao i za testiranje budućih tehnologija.

"Veći dio mog posla je zapravo da budem u simulatoru tokom trkaćeg vikenda, to zovemo 'podrška utrci'. Imamo samo dvosatne sesije u petak, što je vrlo malo vremena za testiranje. U simulatoru možeš voziti koliko god želiš. Trudimo se da bolid u simulatoru ponaša što sličnije stvarnom bolidu na stazi i potom isprobavamo različite načine podešavanja. Nadamo se da možemo učiniti bolid bržim", kazao je Buemi.

Moderni fabrički F1 simulator © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ovaj program počinje u četvrtak, a rezultati se daju timu u fabrici i u garaži na stazi, kako bi inženjeri mogli pripremiti bolid za prvi slobodni trening. Nakon svakog treninga, tim zadužen za simulator ponovo radi testove kako bi pronašao najbolje postavke. Nakon trećeg slobodnog treninga, bolid je spreman za kvalifikacije.

05 Šta rezervni vozač radi na stazi?

Nakon završetka posla u fabrici u subotu, rezervni vozač putuje na aerodrom kako bi "uhvatio" prvi let za destinaciju na kojoj se održava utrka te stigao na stazu odmoran i spreman za nedjelju. Ujutro učestvuje u brifinzima prije utrke i dijeli svoja zapažanja s inženjerima i vozačima.

To je ključna uloga, posebno u 2026. godini pod novim pravilima. Rezervni vozač saznaje od stalnog vozača kakve performanse bolid ima i kako želi da se ponaša, a uz to pomaže inženjerima da te povratne informacije pretvore u poboljšanja performansi.

Ayumu Iwasa na stazi tokom prvog slobodnog treninga u Barceloni © Getty Images/Red Bull Content Pool

Za Tsunodu je ovaj dio sasvim normalna stvar. Nakon godina rada s timovima Racing Bulls i Red Bull Racing, on poznaje jezik, procese i ljude. Njegova vrijednost nije samo u vožnji, već i u sposobnosti da razumije podatke i jasno objasni kako se bolid ponaša.

06 Kako rezervni vozači ostaju fokusirani?

Kao profesionalni sportisti, vozači vode računa o tijelu kroz trening i pravilnu ishranu. Fitnes i kvalitetan san su ključni za koncentraciju.

Ako se ekipa nalazi na drugom kraju svijeta, vozači i inženjeri simulatora često su aktivni u neuobičajeno vrijeme kako bi se uskladili s vremenskom zonom trkaćeg tima.

Tsunoda provodi najviše vremena u simulatoru radeći testove i podešavanja, što zahtijeva veliku koncentraciju. S obzirom na to da ima više slobodnog vremena, Buemi i dalje nastupa u WEC-u, gdje je pobijedio na utrci 6 sati Monze, dok Iwasa kombinuje svoju ulogu s odbranom titule u Super Formuli u Japanu.

Yuki Tsunoda učestvuje u utrci Wings for Life World Run © Greg Coleman for Wings for Life World Run

07 Imaju li rezervni vozači još neke dužnosti?

Uloga rezervnih vozača ne završava u garaži. Oni su ambasadori tima, učestvuju u medijskim aktivnostima, sponzorskim događajima i aktivnostima koje su vezane za fanove.

Tsunoda, sa svojim energičnim stilom vožnje, humorom i velikom bazom fanova, prirodno se uklapa u tu ulogu. U Red Bull Racingu to uključuje i vožnje promotivnih showcar bolida.

Buemi je vozio F1 bolid u planinama, na zaleđenim jezerima i egzotičnim plažama.