10 astuces pour devenir un meilleur Avenger de Marvel !

Marvel's Avengers ? Ce sont des super-héros légendaires, des missions ambitieuses et des scénarios étonnamment profonds. Ajoute à cela une petite armée d'ennemis et une foule d’options côté équipements, mises à niveau et autres, et tu risques même d’être submergé. D’où : voici 10 astuces qui t’aideront à devenir un Marvel’s Avenger (encore?) meilleur !

1. Reassemble

Ta toute première fois Marvel's Avengers ? Dans ce cas, choisis la campagne Reassembe en solo et non les missions multijoueurs Avengers Initiative basées sur l'histoire. Non seulement auras-tu une idée du monde et du rôle de tes personnages dans celui-ci, mais tu ne veux pas gâcher l'histoire ou ralentir le rythme en "errant" dans cette Avengers Initiative en cours de route. Nous avons effectué la campagne Reassemble en un peu plus de douze heures. Et si tu veux quand même errer, prends un exemple de l'astuce suivante.

2. HARM et Iconic Missions? Vas-y !

Pendant la campagne Reassemble, tu débloqueras toutes sortes de nouveaux personnages. Une fois que tu as accès à la War Table, rends-toi au Hellicarier pour effectuer la mission HARM Training et te familiariser avec le héros/la héroïne en question. Les Iconic Missions sont également fortement recommandées, ne serait-ce que parce qu'elles donnent à chaque personnage un équipement rare et puissant. Et cela t’évite un interminable grinding - plus tard dans l'Initiative Avengers !

Marvel's Avengers © Square Enix

3. Investis intelligemment

Chaque héros a deux attaques ‘running’ ou ‘sprinting’. Nous te recommandons d'investir dans l'un ou l'autre dès que possible, car cela te donnera la chance d'être le premier dans presque tous les scénarios de combat. Et chaque avantage compte, non ? Oh oui, pense à faire un lock-on sur l'ennemi que tu veux abattre en appuyant sur RS ou R3. Le jeu te le dit bien plus tard que nécessaire. D'autres investissements à faire le plus tôt possible : tout ce qui est dans la catégorie primaire avant de commencer à acquérir les autres compétences - certes très attrayantes.

4. Connais tes priorités

Dans de nombreuses missions, tu reçois un objectif spécifique (par exemple abattre un ennemi, détruire un serveur …) alors qu'une bataille fait rage autour de toi. Dans la plupart des cas, il suffit de te concentrer sur cet objectif tout en laissant le reste à tes compagnons de combat contrôlés par ordinateur. Ils font ce qu'ils doivent faire et ils ne le font pas mal du tout. Pourtant, ils sont assez inutiles contre un ennemi avec un bouclier, alors tu ferais mieux de leur donner un coup de main, une balle ou un marteau de temps en temps !

5. Par où commencer ?

Une grosse bataille dans Marvel's Avengers, c'est comme un petit-déjeuner buffet dans un hôtel 5 étoiles. Par où commencer ? Fais-toi une faveur et élimine d'abord les tourelles, les téléporteurs et les autres ennemis volants. Le mieux pour descendre les deux derniers consiste à faire une attaque ‘stun’, surtout si tu ne contrôles pas un héros capable de voler à ce moment donné.

6. Stun

En parlant d'attaque ‘stun’, fais-la aussi souvent que possible. C'est un peu plus difficile avec Hulk et Kamala qu'avec Iron Man ou Black Widow, mais au moins cela te donne la chance d'un Takedown. Et ils n'appellent pas cela un coup de grâce pour rien. En cours de route, tu débloques également plus d'options pour augmenter ta puissance ‘stun’ !

7. Un héros pour chaque situation

Si une mission s'avère plus difficile que prévu, mais que tu ne veux pas réduire la difficulté, essaie un autre héros. Black Widow, par exemple, se débrouille mieux dans les situations où tu as peu de place pour bouger. Utilise également chaque personnage correctement. N'opte donc pas pour une attaque dure mais plutôt lente si l'ennemi préfère justement la vitesse, car dans ce cas, t’es sûr de perdre !

Marvel's Avengers © Red Bull

8. Dodge & parry

Super-héros ou pas. Un frisbee mortel ou pas. Le bouclier de Captain America neutralise beaucoup de dégâts pour lui. Mais même si tu as un personnage puissant sous contrôle, tu devras quand même apprendre quand esquiver (dodge) si tu veux survivre. Ou si tu n’as pas de place pour cela, pour parer au danger (parry). T’arrives à faire ton esquive à la seconde près ? Dans ce cas, tu seras récompensé par un bref ralenti. Pour parer à une attaque avec le bon timing, tu le fais juste avant qu'un poing, une arme de mêlée ou un missile ne frappe ton corps virtuel.

9. L’équipement avant tout

Ne jette pas simplement un équipement, mais améliore-le en utilisant tes ressources pour un Power Boost. Ce dont tu n'as pas besoin, tu le démantèles tout simplement et cela te fournit de nouvelles ressources. Tu n'as pas envie de perdre du temps ? Dans ce cas, active le mode Auto-Equip. Le jeu s'assurera alors de manière entièrement automatique que ton personnage est équipé des meilleurs objets possibles. Si tu peux te procurer du matériel rare, épique ou légendaire, tu obtiens un autre avantage ! Et avec le Power Boost, tu peux en débloquer davantage.

10. Collectionne les couvertures