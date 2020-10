Voici les 10 meilleurs films d'horreur sur Netflix !

Yay, c'est bientôt Halloween ! Et cela signifie : sculpter des citrouilles, se maquiller et mettre ses vêtements les plus effrayants ... pour ensuite s'installer devant la télé et regarder l'un de ces 10 meilleurs films d'horreur sur Netflix ! Prêt à frissonner ?

Attention : pas pour les âmes sensibles ...

1. The Exorcist

Le classique parmi les classiques et en même temps le film le plus terrifiant de tous les temps. Une jeune fille joue avec une planche Ouija et se comporte ensuite de façon très mystérieuse. Ses parents font appel à un prêtre pour chasser l'entité démoniaque en elle, mais - vous l'avez deviné - cela ne se passe pas comme prévu ...

2. Hereditary

Hereditary peut aussi se déclarer l'un des films les plus effrayants qui soient. Après la mort de sa mère, Annie et sa fille dévoilent lentement mais sûrement l'horrible vérité sur ses origines et le sombre destin qui les attend ...

3. The Conjuring

The Conjuring raconte l'histoire d'une famille qui engage deux spécialistes du paranormal pour chasser une présence sombre dans leur maison. Et ce sera leur cas le plus terrifiant... La série The Conjuring compte déjà trois films, mais pour nous, le premier reste le plus effrayant !

4. Insidious 2 : The Last Key

Dans le premier Insidious, une famille engage la spécialiste du paranormal Elise pour sauver leur fils possédé par le diable. Dans Insidious 2 : The Last Key, Elise est une fois de plus confrontée à d'horribles démons, cette fois-ci malheureusement au sein de sa propre famille ...

5. The Haunting of Hill House

Pas de film, mais une série sur Netflix qui a effrayé déjà beaucoup de spectateurs. Peu à peu, cinq frères et sœurs découvrent la vérité sur leur mère qui est devenue complètement folle dans leur maison hantée et qui y est finalement décédée. Et les flashbacks du passé rendent le tout encore plus effrayant ...

6. The Cabin in the Woods

Un groupe d'amis passe le week-end dans une cabane abandonnée dans la forêt. Mais - comme c'est le cas pour toute cabane dans la forêt - une horreur après l'autre les attend ...

7. The Ritual

Quatre amis voyagent à travers la Suède pour commémorer leur ami décédé. Après que l'un d'eux se soit fait une entorse au pied, ils décident de prendre le chemin le plus court. Mais ce chemin traverse une forêt sombre où leurs plus grandes craintes se réalisent ...

8. A quiet place

Une famille de quatre personnes tente silencieusement de survivre et d'échapper à des créatures horribles et mystérieuses attirées par le moindre bruit. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand un cinquième membre de la famille arrive ...

9. Split

Trois filles sont enlevées par Kevin, un homme qui a pas moins de 28 personnalités. Elles doivent essayer de s'échapper avant que la nouvelle personnalité de Kevin, la plus dangereuse et la plus horrible, ne prenne le dessus ...

10. In the Tall Grass

In the Tall Grass est une adaptation cinématographique d'un livre de Stephen King. Un frère et une soeur entendent des cris venant des champs lors d'une promenade et décident d'y jeter un coup d'œil. Et là, ils rencontrent des gens qui ont fait la même chose il y a longtemps ...