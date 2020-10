Quel type d'étudiant es-tu ?

Du brosseur au surdoué et du bon vivant au paniquard. Quel étudiant es-tu ?

1. L'éternel étudiant

Tu aimes tellement étudier que tu peux facilement faire six ans sur des études de trois ans. Mais bon, tu y arriveras !

2. Le carriériste

Ne dis pas arriviste à un bosseur acharné comme toi qui fait tout pour faire carrière plus tard. Diligent, discipliné et tourné vers l'avenir sont trois mots qui te résument bien !

3. Le bon vivant

Étudier ? Tu as encore tout le temps du monde pour ça ! Tu trouves qu'il est particulièrement important de profiter pleinement de la vie, et à juste titre. Mot préféré : YOLO ! Malheureusement, cela se fait parfois (mais certainement pas toujours) au détriment de tes études ...

4. Le joueur

5. Le procrastinateur

Le respect des délais est tout sauf ton point fort et tu répètes tellement la phrase « Je le ferai demain » que tu finiras par oublier ce que tu essaies de faire depuis des jours. Reconnaissable ? Alors tu es un incorrigible procrastinateur !

6. Celui qui est toujours en retard