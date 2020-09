5 challenges TikTok pour te mettre en forme

Chaque jour, des millions de personnes partagent des vidéos d'elles-mêmes sur l'application TikTok très populaire. Et en plus de magnifiques chorégraphies, de playbacks hilarants et d'histoires extrêmement reconnaissables, l'application regorge également de défis sportifs. Voici cinq challenges à ne pas manquer !

Chaque jour, des millions de personnes partagent des vidéos d'elles-mêmes sur l'application TikTok très populaire. Et en plus de magnifiques chorégraphies, de playbacks hilarants et d'histoires extrêmement reconnaissables, l'application regorge également de défis sportifs. Voici cinq challenges à ne pas manquer !

Chaque jour, des millions de personnes partagent des vidéos d'elles-mêmes sur l'application TikTok très populaire. Et en plus de magnifiques chorégraphies, de playbacks hilarants et d'histoires extrêmement reconnaissables, l'application regorge également de défis sportifs. Voici cinq challenges à ne pas manquer !

#pushupchallenge

Des push-ups, mais pas tout à fait comme d'habitude ! Commence en position de push-up et essaie de laisser l'oiseau voler aussi loin que possible. Jusqu'où peux-tu aller avant que tes muscles du bras ne défaillent ?

Des push-ups, mais pas tout à fait comme d'habitude ! Commence en position de push-up et essaie de laisser l'oiseau voler aussi loin que possible. Jusqu'où peux-tu aller avant que tes muscles du bras ne défaillent ?

Des push-ups, mais pas tout à fait comme d'habitude ! Commence en position de push-up et essaie de laisser l'oiseau voler aussi loin que possible. Jusqu'où peux-tu aller avant que tes muscles du bras ne défaillent ?

#squatchallenge

C'est probablement le challenge de squat le plus dur de TikTok. Essaie-les toi-même ou fais-les avec un ami pour vous motiver mutuellement. Et n'oublie pas : il faut rester bas !

C'est probablement le challenge de squat le plus dur de TikTok. Essaie-les toi-même ou fais-les avec un ami pour vous motiver mutuellement. Et n'oublie pas : il faut rester bas !

C'est probablement le challenge de squat le plus dur de TikTok. Essaie-les toi-même ou fais-les avec un ami pour vous motiver mutuellement. Et n'oublie pas : il faut rester bas !

#kickdropchallenge