Gue devez-vous faire et ne pas faire pour atteindre vos objectifs sportifs ? Voici quelques trucs et astuces pour terminer les 5 premiers kilomètres, puis éventuellement courir de plus longues distances.

Louis Talpe © Rhode Van Elsen

1. Trouve-toi un bon partenaire de course

Trouve-toi un bon partenaire de course aussi motivé que toi. Ensemble, vous atteindrez plus facilement votre objectif que seul.

2. Prévois le bon équipement

Assure-toi d'avoir les bonnes chaussures dans la bonne taille (normalement les chaussures de running sont toujours une demi-pointure plus grande que tes chaussures de tous les jours), un t-shirt ou une veste dans laquelle tu peux bien respirer et un short dans lequel tu te sens à l'aise. Parce que si tu t’es bien habillé pour une activité sportive, cela te donnera une meilleure sensation au départ.

3. Trouve le moment de la journée qui te convient le mieux

Le choix de courir le matin ou le soir t’appartient entièrement. Personnellement, je remarque souvent que mes tendons et ligaments sont plus «échauffés» après midi et que les premiers kilomètres sont plus faciles que lorsque je commence à courir tôt le matin.

4. Bois suffisamment

Tout le monde peut facilement courir 5 kilomètres sans avoir besoin de beaucoup de glucides, de sucres ou d'autres choses. L'essentiel est de boire suffisamment d'eau chaque jour - et avant, pendant et après l'effort - afin que tes muscles ne se contractent pas pendant l'exercice. Si tu souhaites courir de plus longues distances, il est plus important de t’assurer que tu obtiens également les bons nutriments. Lors des courses Iron Man, par exemple, je m'assure d'avoir suffisamment de glucides avant de courir, je bois toujours beaucoup d'eau en courant et je m'assure d'avoir suffisamment de sucres rapides en buvant un Red Bull aux arrêts.

Louis Talpe © Rhode Van Elsen

5. Fixe-toi un objectif.

Chaque année, je me fixe un certain nombre d'objectifs de course à pied, de cyclisme et de natation (par exemple, faire 10.000 kilomètres en vélo, courir 1.500 kilomètres et nager 200 kilomètres). De cette façon, j'ai toujours de nouvelles ambitions. J'aime aussi suivre mes réalisations et mes objectifs (atteints) sur Strava. C'est très motivant pour moi !

6. N’oublie pas d’y prendre plaisir

Pour tenir jusqu’au bout, il est important que tu t’amuses, par exemple en courant avec un(e) ami(e) ou en écoutant ta musique préférée. De cette façon, tu te sentiras bien après avoir couru et tu seras plus motivé à courir un peu plus longtemps avec le même effort la prochaine fois ...

7. La pratique rend parfait