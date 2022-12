Voici les paroles de Ramzi pour le Red Bull 64 Bars !

Red Bull 64 Bars Le producteur Chuki Beats a invité six rappeurs belges en studio pour un marathon verbal de 64 mesures chacun. Le résultat ? Un feu d’artifice verbal et musical !

« Ça va faire 10 ans que je fais partie de la scène et je me sens toujours pertinent. Je ne pouvais donc pas manquer. Je suis très satisfait de cette session. Le beat fou de Chuki m'a donné la bonne énergie. Je travaille de différentes manières, mais de préférence et le plus souvent d'abord le beat puis les paroles. Let's go ! »