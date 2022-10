Chuki Beats sélectionne les meilleurs morceaux de K1D

Red Bull 64 Bars Le producteur Chuki Beats a invité six rappeurs …

« Je pense que c'est littéralement le premier morceau que j'ai sorti avec un artiste belge. Ma première sortie sur un label majeur. Ça me donne de bonnes vibes et beaucoup d'énergie. De bons souvenirs de ces concerts aussi, avec le public et leurs briquets en l'air... »