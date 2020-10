7 astuces pour une journée productive à domicile !

Le télétravail ou suivre des cours en ligne peut sembler très confortable et facile, mais pour beaucoup, c'est un grand défi. Distraction à tout-va, faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu - ou tout simplement parce qu'on n'a plus le sens du temps - et un sentiment de solitude ... Tout cela nous complique d'entrer - et surtout de rester - dans le bon rythme de travail. Un peu d'aide ne fera donc de mal à personne. D’où ces 7 astuces pour t’aider à rester productif toute la journée !

1. Lève-toi tôt le matin et détends-toi

Aussi confortable que soit ton lit, essaie de ne pas dormir plus longtemps maintenant que tu ne dois pas à aller à l'école ou au bureau. Lève-toi au moins 10 minutes avant de commencer à travailler ou à étudier et accorde-toi un peu de temps pour te détendre, par exemple en méditant. Parce que te réveiller au son infernal de ton alarme, puis te précipiter derrière ton bureau ne fera que réduire ta productivité.

Lève-toi tôt le matin et détends-toi © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

2. Porte quelque chose que tu ne porterais jamais à la maison

Pantalon de survêtement et t-shirt : la tenue idéale pour la maison. Néanmoins, tu ferais mieux de porter des vêtements moins décontractés si tu veux être productif. Ta tenue joue inconsciemment un rôle majeur dans le déroulement de ta journée. Tu progresseras et entreras dans le bon ‘flux’ plus rapidement si tu portes des vêtements que tu porterais normalement à l'école ou au bureau.

3. Prévois un lieu de travail permanent

Des papiers éparpillés sur la table et un lit en désordre dans lequel étudier ou travailler ne t’aideront pas. Assure-toi donc également d'avoir un lieu de travail ou d'étude permanent et bien organisé à la maison. Tu verras que tu seras moins distrait et plus productif.

Prévois un lieu de travail permanent © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

4. Les tâches importantes sont prioritaires

Le matin, ton esprit est détendu et il n'y a pas encore trop de pression provoqué par le travail. C'est donc le meilleur moment pour utiliser ta créativité et accomplir tes tâches les plus importantes. De cette façon, tu exécuteras tes tâches de la journée à un train d’enfer - surtout si tu y ajoutes un Red Bull glacé !

5. Ne saute jamais le déjeuner

Nous connaissons tous la sensation du coup de pompe après la pause de midi, mettant ta productivité en veilleuse. Ton déjeuner joue un rôle important à cet égard. Opte pour un repas léger et sain à midi pour booster ton niveau d'énergie pour le reste de la journée. Et offre-toi aussi un moment de répit pour recharger tes batteries !

N'oublie pas ta pause déjeuner © Mohamed Ahsan

6. Vérifie régulièrement ta boîte mail

La coordination et la communication avec tes collègues, professeurs, camarades ... sont probablement les deux facteurs les plus importants du travail à domicile. Vérifie donc régulièrement ta boîte mail pour être à jour et rester motivé. Mais ne t’obstine pas à appuyer sur ce bouton de rafraîchissement toute la journée ...

7. Prépare un planning pour le lendemain

Un bon schéma peut t’épargner beaucoup d'efforts et de stress pour le lendemain. Et n'oublie pas : te lever tôt le matin, d’abord terminer les tâches importantes et prévoir suffisamment de temps pour les pauses sont des éléments extrêmement importants pour une journée productive !

You've got this!