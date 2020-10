7 podcasts à ne pas manquer !

Amusants, légers et informatifs. Du coaching de vie et des conseils sportifs aux faits humoristes et aux nouveautés tech. Voici sept podcasts qu'il faut absolument écouter - à l'école, lors d'une session de sport, dans le bus ou tout simplement sur ton canapé !

Amusants, légers et informatifs. Du coaching de vie et des conseils sportifs aux faits humoristes et aux nouveautés tech. Voici sept podcasts qu'il faut absolument écouter - à l'école, lors d'une session de sport, dans le bus ou tout simplement sur ton canapé !

Podcast #1 : Change ma vie

Clotilde Dusoulier, coach de vie certifiée, te révèle ses secrets et ses outils pour mieux gérer ta vie quotidienne . Qu'est-ce que la jalousie ? De quoi se nourrit notre culpabilité ? Elle répond à des questions que tout le monde se pose et donne des exercices à appliquer au quotidien. En effet, ce podcast tient ses promesses et est bien capable de changer ta vie !

Podcast #2 : Le rendez-vous tech