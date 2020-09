Deviens un pro de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 avec ces 9 astuces !

Avec ces 9 astuces, les remasters des deux premiers jeux de Tony Hawk sont juste un peu moins impitoyables !

Envie d'encore plus de Tony Hawk ? Alors n'oublie pas de consulter le nouvel épisode de Red Bull Cheat Code ! Syroop y initie notre propre Pro Skater Lore Bruggeman au skate virtuel - et vice versa !

1. Aides ? Oui, mais pas toutes et pas pour toujours.

Les jeux originaux de Tony Hawk étaient assez impitoyables - peut-être trop pour les débutants ... Et les remakes ne sont pas différents. Alors n'hésite pas à commencer avec quelques-unes des options d'assistance cochées, mais fais-toi plaisir et limite-toi à Perfect Rail Balance, Perfect Manual Balance et Perfect Lip Balance. Oublie Always Special et No Bail. Et n'attends pas trop longtemps pour désactiver les autres options d’aide.

2. Explore à fond

Avant de commencer les défis, ce n'est pas une mauvaise idée d'explorer d'abord un nouveau niveau dans Free Skate. De cette façon, tu apprends - sans stress ni pression - comment tirer le meilleur parti de ta course, quels sont les meilleurs itinéraires entre les objets à collecter (car le plus court ou le plus évident n'est pas nécessairement le plus rapide), où les combos plus longs sont plus faciles à enchaîner, et cetera.

Multipliers are great ways to build combos © Neversoft

3. Choisis un favori

Tu débloques plus de mouvements et de statistiques si tu te limites à un ou deux skateurs qui te vont bien. Tony Hawk et Bob Burnquist, par exemple, sont des skateurs « verticaux » qui prennent plus de hauteur tandis que Lecticia Bufoni et Tyshawn Jones sont des skateurs de rue - et donc plus rapides. Lizzie Armanto est une skateuse qui combine le meilleur des deux styles.

4. Connais tes multiplicateurs

Plus tu prolonges ton combo, plus rapidement ton score montera. Le truc consiste à trouver l'équilibre entre jouer en toute sécurité (dans la mesure du possible) et varier autant que possible. Parce que répéter le même truc abaisse le multiplicateur. Si tu sais qu'une rotation pendant un mouvement te donnera un demi-multiplicateur, alors calcule toi-même combien tu en prendras avec un 720 si t’ajoutes encore un ‘spin’.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

5. Embrasse la « wall plant »

Avec ce mouvement relativement facile, tu tombes de ta planche à la fin d'un combo et tu peux en même temps continuer ce combo. Dans le premier jeu, le mur géant à l'arrière du niveau Chicago est idéal pour faire des ‘flip tricks’, changer de direction avec une ‘wall plant’ juste avant la fin et continuer ton combo.

6. Manuals en Reverts

Une autre excellente façon d'étendre tes combos, surtout si tu viens de terminer une rampe ‘verticale’. Une fois de retour au sol, change de position avec la gâchette gauche ou droite pour un ‘revert’ qui maintiendra ton combo. Tu peux ensuite le relier à un manuel avec des pressions successives vers le haut ou vers le bas sur le D-Pad ou le joystick droit. Si tu sors d’un grinding, fais un manuel. Si tu sors d’une rampe, fais un ‘revert’, suivi d'un manuel et d'un flip trick.

7. Le grinding en mode panique

Tu es suspendu dans une position inconfortable dans les airs ou tu ne sais pas comment continuer un combo ? Dans ce cas, utilise le bouton que tu utilises pour les lip tricks, le grinding et les wallrides. Il s'agit du bouton triangulaire du contrôleur PlayStation. Garde-le enfoncé dans de telles situations et il y a une chance (aucune garantie) que tu obtiens un grinding ou un wallride !

Revisit the classics with Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 © Neversoft

8. Sauve-toi avec R2

Si tu es sur le point de t’écraser contre le sol ou une surface plane, sans ta planche sous toi, tu peux - avec un peu de chance - réussir un atterrissage avec le R2-stick. D'accord, cette astuce va en effet à l'encontre de toutes les lois de la nature, mais comme beaucoup de mères diraient : « Ce n’est qu’un jeu après tout ! »

9. Points rapides pour tes « spécialités »