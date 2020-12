8 accessoires pratiques permettant d'améliorer la productivité !

1. Bureau debout

2. Casque à réduction de bruit

Rien de plus ennuyeux que des voisins bruyants, votre ami un peu trop pris dans ce jeu passionnant ou des ouvriers qui, du matin au soir, vous percent presque littéralement les oreilles alors que vous êtes débordé de travail. La solution ? Un casque à réduction de bruit qui vous isole complètement des bruits extérieurs. Vous pouvez de cette manière continuer à travailler dans le calme et le silence. Et bien entendu vous défouler pendant les pauses au rythme de vos chansons préférées !

3. Un écran d'ordinateur supplémentaire

4. Un mini (riquiqui) frigo

5. Stylo numérique

Vous souhaitez convertir des notes manuscrites en document numérique, mais vous n'avez pas le temps de tout taper ? Alors cet accessoire va vous sauver la mise ! Il vous suffit de passer le stylo sur votre texte et il apparaît automatiquement sur votre écran d'ordinateur. Un sacré gain de temps... De plus, le stylo est capable de traduire instantanément votre texte dans plus de quarante langues ! What a time to be working from home !

6. Blocs-notes numériques

Vous avez l'habitude de remplir des carnets de notes et d'idées, pour finir par les jeter à la poubelle ? Dans ce cas, un bloc-note numérique sera votre cadeau idéal ! Le résultat ? Moins de gaspillage de papier car vous pouvez simplement effacer votre texte et, croyez-nous, bien plus amusant !

7. PowerCube

Vous aussi vous devez souvent chercher des prises de courant ou vous déplacer parce que la batterie de votre ordinateur portable est déchargée ? Ne cherchez plus ! Le PowerCube est une petite boîte de prises ultra pratique qui se fixera rapidement sur votre bureau, plan de travail ou partout où vous en aurez besoin. Et grâce aux ports USB, vous pourrez également recharger votre smartphone. Un must !

8. Chargeur sans fil