Charlotte de Witte et Enrico Sangiuliano lancent leur remix d’Age Of Love

The Age Of Love

« C'est un morceau très significatif pour nous deux, pour diverses raisons, et il rappelle de nombreux souvenirs heureux », déclarent de Witte et Sangiuliano. « Remixer un morceau aussi légendaire était très amusant. Nous sommes extrêmement ravis de lancer enfin notre remix dans le monde, à un moment où les gens peuvent enfin se rencontrer à nouveau. Il n'y a pas de meilleur moment pour un New Age Of Love. En tout cas, nous sommes prêts. »