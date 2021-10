Charlotte de Witte : « L'essence de la techno est toujours underground »

La Belgique et la techno, c’est une vraie histoire d'amour. Mais comme le monde dans lequel nous vivons change plus vite que les beats dans un morceau de techno hardcore, c'est le bon moment de faire le point sur l'état actuel de la scène techno dans notre pays. Avec des contributions des promoteurs de Kompass, Fuse, Ampere, Rave Rebels, C12, VOLTAGE et Hangar , mais aussi de Charlotte de Witte, Phara, Emily Jeanne, Marco Bailey, Kr!z, Sara Dziri, Milo Spijkers, Border One, Crevette Records et N.E.W.S. Records , notre nouveau documentaire 'Age Of Techno' est un témoignage de la résilience, de la diversité et de la force de notre scène techno belge.

Trouver une réponse à la question de savoir pourquoi la techno continue à avoir un si fort attrait n'est pas facile. « La techno est un genre sombre, répétitif et mélancolique », dit Charlotte de Witte . Mais la techno, c'est aussi « lâcher prise et entrer dans un autre monde », selon Steven Van Belle , promoteur du Fuse et du festival VOLTAGE . Marco Bailey a bien résumé l'attrait principal de la techno en un seul mot : « l’énergie ! »

Charlotte de Witte © Jeroen De Wilde

Avec un rôle aussi essentiel dans l'histoire du genre, il n'est pas surprenant que la scène techno belge soit plus active que jamais. « La techno est dans notre ADN belge », déclare Stefaan Vandenberghe de N.E.W.S. Records . Et cela explique l'enthousiasme sur nos pistes de danse dans toute la scène du clubbing. Alors que des villes comme Londres ou Berlin sont encore en avance sur nous à bien des égards, « il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où la scène du clubbing est meilleure », déclare le promoteur de C12 Tom Brus . Et il semble que l'offre d'événements techno dans notre pays augmente de jour en jour. « Que vous recherchiez une fête sympa ou une grande rave-party, il y en a toujours pour tous les goûts, chaque week-end », ajoute Phara .

Ce renouveau est le fruit de plusieurs évolutions récentes, dont la plus importante est la démocratisation de la production musicale combinée avec - tout simplement - Internet. « Par le passé, trouver et acheter ta musique était une activité très laborieuse », explique le vétéran Marco Bailey . Mais de nos jours, « on peut trouver chaque track ID instantanément », ajoute Michiel Claus de Crevette Records . L'équipement de studio est également devenu beaucoup plus abordable au fil des ans, avec pour résultat qu'une nouvelle génération de jeunes producteurs emmène le genre vers de nouveaux horizons insoupçonnés.

L'une des plus grandes préoccupations de la scène techno est la prétendue surcommercialisation du genre. La techno fonctionne-t-elle vraiment sur les grandes scènes des festivals (comme c'est de plus en plus le cas), ou ne devrait-elle être vécue que dans des raves underground obscures ? « Qu'est-ce que l’underground ? » se demande Milo Spijkers . « La ligne mince entre mainstream et underground est devenue très floue ». « Au fond, il y a toujours beaucoup de musique underground », précise Olivier Ramoudt de Rave Rebels . « Mais qu'y a-t-il de mal à apporter la musique aux masses ? » « Maintenant que les portes sont ouvertes, il est important que les nouveaux fans creusent un peu plus loin que les hymnes des festivals », explique Joachim Marynen d’Ampere .

Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement. « Les femmes sont encore fortement sous-représentées sur la scène techno belge », explique Emily Jeanne . « Les artistes techno les plus importants de notre pays sont des femmes », ajoute la promotrice de DJ Sara Dziri . « Cela pourrait créer l'impression que nous avons une scène très inclusive, mais il suffit de regarder le nombre de femmes sur les affiches des festivals pour voir que nous avons encore un long chemin à parcourir. »

Olivier Ramoudt en Jens Grieten © Jeroen De Wilde

L'essentiel est qu'il y a de quoi être optimiste. Après tout, nous sommes un petit pays avec des centaines de clubs, d'événements et de festivals dédiés à la techno. « La génération actuelle de promoteurs est extrêmement coopérative et accueille les nouveaux acteurs à bras ouverts », déclare Jens Grieten de Kompass . « Les raveurs belges ont l'embarras du choix chaque week-end », conclut Steven Van Belle . « Toute cette concurrence contribuera à créer une scène plus saine ». Donc s'il y a un message que nous pouvons tirer de cette vidéo, c'est qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de techno en Belgique. Nous espérons vous revoir dès ce week-end sur les pistes de danse de nos temples raves bien-aimés. Après tout, nous avons un héritage culturel à perpétuer !