Notre compatriote Aiko Gommers est championne du monde de pump track !

à Lisbonne, au Portugal. Plus de 70 athlètes internationaux ont tout donné dans une lutte pour la gloire éternelle et le maillot arc-en-ciel tant convoité. Et la meilleure parmi les femmes ? C'était notre compatriote

Pousser un BMX aussi vite que possible sur une piste bosselée et pleine de virages. Voilà ce dont il a été question ce week-end lors des

Je n'ai pas les mots. Je suis championne du monde ! C'est trop cool ! Je suis venu au Portugal sans aucune attente, juste pour le plaisir et pour voir jusqu'où j'irais. Et waw, j'ai gagné ! C'est incroyable. J'ai toujours fait du pump track, mais ce n'est que cette année que j'ai mis la barre plus haut. Je suis tellement fière !

