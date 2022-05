Pas moins de 1000 courageux participants se sont réunis à Audenarde pour la quatrième édition du Red Bull All The Way ! Sur leurs cyclomoteurs de 50 cc - et il y avait parmi eux de magnifiques oldtimers - ils ont roulé comme de vrais Flandriens sur un parcours éprouvant de 120 kilomètres. À travers les magnifiques Ardennes flamandes et le Pays des Collines, sur des collines légendaires et en passant quatre défis sur le Mur de Grammont, Ghoy, le Mont de l'Enclus et le Koppenberg. Les athlètes Red Bull Felix Denayer, Tom de Dorlodot et Maxime Richard étaient également au départ !

Les gagnants du Red Bull All The Way 2022 ? Lucas Pieters de Kluisbergen a gagné, avec Marniek Kint et Sammie Haesaert en deuxième et troisième place respectivement.

« C'était super cool aujourd'hui ! Je n'avais jamais participé avant, mais quelle expérience ! Ce son, ces gens, ces incroyables vues. Pendant le Zigzag Challenge, c'était un peu plus difficile, mais j'étais en bonne compagnie avec Tom et Maxime (rires). Je ne sais pas comment on peut passer un samedi mieux qu'en participant au Red Bull All The Way. »

