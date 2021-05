Cinq applis pour piocher plus intelligemment !

Des délais serrés et même impossibles, un travail de groupe auquel tu t’affaires jusqu'au petit matin, des jours de recherche à la bibliothèque et un blocus qui semble s’éterniser. Avec les bons outils, tu géreras tout ça plus facilement et tu t’épargnes même pas mal de sueur et de stress. Nous en avons listé cinq ci-dessous !

Voici cinq applis qui t’aideront à bûcher plus intelligemment !

1. My Study Life

Avec cette appli, tu centralises tous tes examens, cours, travaux de groupe et autres tâches en un seul endroit, le tout gratuitement. Seul inconvénient : maintenant tu n’as plus d'excuse pour manquer une échéance importante. Et c'est probablement exactement pourquoi les enseignants recommandent tant cette appli !

L’appli est disponible pour Android et iOS .

2. Scanner Pro

La commodité est le principal avantage de Scanner Pro. Avant ton prochain délai, tu ne dois plus emprunter des piles de livres et tu évites les amendes pour retour tardif, car avec cette application, tu scannes simplement les pages dont tu as besoin directement dans la galerie de photos de ton smartphone. Très facile et prêt en un tour de main !

L’appli est disponible pour Android et iOS .

3. Xmind

Connais-tu déjà le mind mapping ? Ces diagrammes en toile d'araignée qui t’aident à organiser tes idées et tes pensées. L'application Xmind en est la version logicielle ! Très utile lorsque tu fais un brainstorming avec ton équipe sur un projet, ou si tu veux élever ta propre créativité à un niveau supérieur.

L’appli est disponible pour Android et iOS .

VOUS AIMEREZ AUSSI 10 conseils pour étudier plus facilement Lire l'article

4. Quizlet

S'il y a une application que tu dois absolument télécharger, c'est bien Quizlet. Avec cette appli, tu révises tes cours de manière amusante et ludique en t’interrogeant toi-même – c’est donc plus ou moins une version numérique des flash-cards si populaires. Tu peux créer ta propre série de questions-réponses ou choisir parmi les millions de cartes créées par d'autres étudiants sur l'application. Utile !

L’appli est disponible pour Android et iOS .

5. Cite This for Me

Citer les sources de ton mémoire ou tout autre travail d’école, est sans aucun doute la tâche la plus fastidieuse. Cette dernière pièce du puzzle académique – tellement importante – est beaucoup plus facile grâce à l'appli Cite This for Me. Il te suffit de scanner le code-barres du livre que tu souhaites citer et l'appli fera le reste. Convient d'ailleurs à tous les formats, du MLA à l'APA et au-delà !

L’appli est disponible pour Android et iOS .