Tailler une nouvelle maison pour ton clan Viking en Angleterre dans Assassin's Creed Valhalla ? Ça ne plaît pas à tout le monde... Heureusement, il y a quelques astuces qui permettent d’écraser plus facilement la résistance. En voici 10 !

1. Ce n'est pas une course

Ces conseils te faciliteront un peu la vie dans le jeu, mais ils ne sont pas un manuel pour une conquête éclair. Au début, tu peux te concentrer uniquement sur le scénario central jusqu'à ce que tu sois arrivé au niveau de puissance 30. Après, il est recommandé de t’égarer régulièrement, de quoi vivre de nombreuses expériences en option et découvrir des milliers de détails qui rendent ce monde de jeu ouvert si fascinant. Plus important encore, tu feras progresser ton personnage aux niveaux de puissance requis à partir de 90 et plus.

2. Connais les priorités de ta colonie

Lorsque tu travailles sur l'amélioration et l’expansion de ta colonie, donne la priorité à l’Assassination Bureau (ouvre les Ordres de l'Ancien dans ton menu), à la Caserne (te permet de créer et de recruter ton premier Jomsviking), aux Écuries (tu veux vraiment cette mise à niveau qui permet à ton cheval de nager), à la hutte de Valka (ouvre les ‘vision quests’) et au Cartographe (où tu peux acheter des cartes qui t’indiquent la direction d'objets intéressants et de butin).

3. Skills (1e partie)

L'arbre de compétences - qui ressemble ici à une carte étoilée - te permet de réinitialiser les points de compétence attribués. Et c'est bien, car au début, tu ne peux pas voir où certains embranchements te mènent. Si tu évolues vers le haut, tu mises sur le combat. En bas à droite, tu développes principalement tes compétences à distance et la piste vers le bas à gauche ouvre de plus en plus de compétences furtives.

4. Skills (2e partie)

Beaucoup de vétérans d'Assassin's Creed ont tendance à tout faire pour la furtivité et ce style de jeu convient aussi parfaitement dans Valhalla. Cependant, rends-toi service et mise régulièrement aussi sur les points de compétence face au combat brutal. Ne serait-ce que parce que dans certaines situations et dans à peu près tous les combats de boss, toutes tes améliorations furtives ne te serviront à rien - bien que le jeu essaie de compenser cela dans Valhalla en donnant également un léger coup de pouce par-ci par-là à tes statistiques d’attaque et de capacité d’encaisser dans ces pistes furtives.

5. Équipement

Il n'y a rien de mal à ne pas échanger ton équipement (tes armes) préféré contre de nouveaux objets. En effet, tu peux continuer à te mettre à jour en permanence. Par contre, tu manqueras la variété que chaque combo d'armes apporte, mais rien ne t’empêche de l'expérimenter dans un combat plus facile. Mets à niveau lorsque c’est possible, mais donne la priorité à tes rations. Plus tu peux emporter avec toi, plus tu pourras rétablir une santé dangereusement basse !

6. Prépare-toi avant une confrontation

Tu envisages d'infiltrer un endroit difficile, d'éliminer une cible difficile ou sais-tu qu'un combat de boss t’attend un peu plus loin ? Dans ce cas, assure-toi que ton carquois est plein et que tes rations sont remplies à ras bord. Ce n'est pas toujours facile, d'autant plus que de nombreux combats de boss te font d'abord traverser une horde d'ennemis. Mais entre ce massacre et les combats de boss, as-tu la chance de reconstituer tes rations ? En pillant les buissons de baies ou la marmite occasionnelle, par exemple ? N’hésite pas et fais-le !

7. Portes barricadées

Valhalla a plus d'énigmes environnementales que tous les précédents jeux Assassin's Creed réunis. Les trois techniques les plus courantes pour arriver à un endroit qui, à première vue, semble inaccessible sont : (1) Enlever le verrou d'une porte barricadée en tirant à travers une fenêtre ou une fissure murale. Parfois, il faut chercher le bon angle. (2) Apporter des urnes explosives, car cela aidera à surmonter d'autres obstacles et (3) choisir un itinéraire alternatif, par exemple à travers des lucarnes ou des tunnels souterrains cachés, que tu peux localiser avec ton corbeau.

8. Appelle des renforts

Les raids sont indispensables pour obtenir du matériel pour ta colonie. Avec ton équipage, tu peux te frayer un chemin de la côte jusqu’aux trésors locaux. Mais tu peux également d'abord éliminer une partie de l'opposition avec un peu de furtivité, avant d’appeler ton équipage en renfort. Tu ne t’es pas engagé dans un raid «officiel», mais la supériorité ennemie est-elle trop grande trop pour toi ? Si cela se produit près d'une rivière, une demande d'assistance de tes rîaiders est toujours une option (D-pad vers le bas et sélectionner raid).

9. Munis-toi quand même d’un bouclier

Le combat avec une arme de combat ou autre dans chaque main est très spectaculaire, brutal et satisfaisant, mais la combinaison classique bouclier-hache ou bouclier-épée présente toujours de nombreux avantages. De cette façon, tu ne devras pas esquiver des attaques à tout bout de champs, mais tu pourras simplement les bloquer, ce qui accélère souvent le compteur. Un bouclier est également toujours utile lorsque tu dois affronter une surpuissance d'archers ennemis. Par ailleurs, l'avantage d'un bouclier devient évident rien qu’en observant que les ennemis qui en portent un sont beaucoup plus difficiles à vaincre ...

10. Odin n'avait qu'un œil ...