8 astuces pour une pause parfaite pendant le blocus

Le blocus approche à grands pas. Et ça veut dire : réviser beaucoup, t'isoler, mais aussi prendre des pauses (un peu trop ?) régulières, car c'est tout aussi important. Mais savais-tu aussi que la façon dont tu prends ta pause est également cruciale ? Nous te donnons quelques astuces pratiques pour une pause blocus parfaite !

1. Prends des pauses régulières, mais pas trop longues

Si tu es convaincu que faire une pause est une perte de temps, détrompe-toi. Même si tu penses avoir une mémoire d'éléphant, les cours que tu essaies de mémoriser après deux heures d'étude non-stop ne resteront probablement pas gravés dans ta mémoire. Alors donne à ton cerveau une pause au moins toutes les deux heures - et de préférence plus tôt - pour pouvoir mémoriser tous les cours et te recharger les batteries pour ce qui suit.

Assure-toi que ta pause - sauf à midi - ne dépasse pas le quart d’heure, sinon tu risques de perdre ta concentration.

2. Ne mélange pas études et loisirs

Ne mange pas à ton bureau ou n'étudie pas dans ton canapé, car cela enverra des signaux confus à ton cerveau. Essaie donc toujours de bien distinguer études et loisirs.

3. Évite les écrans d'ordinateur et de smartphone

Tu arrives à étudier pendant une heure complète sans vérifier ton smartphone ? Bravo ! Malheureusement, nous devons te dire que tu dois également éviter tous les écrans de smartphone, d'ordinateur et de télévision pendant tes pauses, car ils donnent à ton cerveau tout sauf du repos. Au lieu de cela, écoute un podcast amusant , lis un livre ou un magazine, ou passe à l’astuce suivante ! Ta PS5 ou le prochain épisode de ta nouvelle série Netflix ne s'en iront vraiment pas ...

4. Bouge !

Et de préférence, en plein air. De cette façon, ton cerveau reçoit une bonne dose d'oxygène et tu peux te débarrasser de toute tension, de ton stress et de tes frustrations. Assure-toi toutefois que tu n’es pas complètement épuisé par la suite, bien sûr.

Tu as peur de manquer de temps si tu fais de l'exercice, mais tu veux quand même éviter de rester collé à ta chaise de bureau ? Alors essaie l'un de ces petits exercices qui te garderont en forme derrière ton bureau !

5. Prends le temps de faire une sieste

Tu as bien lu : les siestes sont importantes aussi ! Une sieste de 10 à 20 minutes maximum augmente ta productivité et ta concentration académique. Ensuite, offre-toi encore un Red Bull glacé, et tu es prêt à affronter tes syllabus pendant quelques heures encore !

6. Pose-toi des objectifs

Pendant tes révisions, il est important que tu aies un objectif afin de rester motivé jusqu'à la fin. Alors planifie tes pauses avec plein de moments agréables comme une promenade avec ta bulle, une conversation Skype avec des amis, ton plat préféré ...

7. Dors

Tu le sais probablement déjà, mais dormir suffisamment est très important pour pouvoir assimiler et te souvenir de tous les cours que tu as révisés. Une nuit blanche pour étudier n'est donc vraiment pas une bonne idée, même si on pourrait croire le contraire.

De plus, ne va pas te coucher immédiatement après avoir posé les livres, mais fais d'abord quelque chose qui te détend pendant une demi-heure (mais évite les écrans de smartphone).

8. Mets le volume à fond

La musique fait des merveilles. Su tu écoutes de la musique tout en étudiant, mets plutôt de la musique classique que du hard rock. Mais pendant ta pause, tu peux simplement te déchaîner sur tes chansons préférées !