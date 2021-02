Bien que ce ne soit pas toujours facile pour tout le monde, le télétravai l présente de nombreux avantages non négligeables. Dormir plus longtemps… Passer tout la journée en jogging… pas mal, non ?

6 avantages qui boosteront ta motivation !

1. Ta productivité atteint des sommets sans précédent

De nombreuses recherches ont montré que les personnes qui travaillent à domicile sont souvent plus productives que lorsqu'elles sont au bureau. À la maison, il y a moins de distraction - du moins si tu as une pièce où tu peux travailler à ton aise - et nous ne sommes par exemple pas distraits par nos collègues (trop ?) sociables. En conséquence, nous faisons plus en moins de temps - ce qui ne manquera pas de plaire à ton patron ! Ajoutes-y une canette de Red Bull pour rester concentré et tu décrocheras cette promotion en un rien de temps !

Astuce : Ironiquement, les collègues sociables qui te distraient sont souvent les personnes qui te manqueront le plus pendant une longue période de télétravail. Pour soutenir l'esprit d'équipe, tu peux, par exemple, organiser une (télé)réunion une fois par semaine pour apprendre les dernières nouvelles les uns des autres !

2. Tu peux mieux combiner travail et vie privée

Il faut l’avouer, c’est vraiment trop pratique de pouvoir faire sa lessive pendant la journée. Ou d’avoir un colis livré à domicile. Ou d’avoir le temps de faire un entraînement revigorant pendant la pause déjeuner pour ne plus avoir à le faire après les heures de travail…

Astuce : essaie de faire ces petites tâches autant que possible pendant tes pauses, afin de rester concentré !

3. Tu peux dormir plus longtemps

Peut-être le plus grand avantage du travail à domicile ! Le fait que le déplacement au bureau ne soit plus nécessaire signifie pour de nombreux télétravailleurs qu'ils peuvent régler le réveil un peu plus tard le matin. Même une demi-heure de sommeil supplémentaire peut faire des merveilles pour le reste de ta journée. Allez, n’hésite pas à appuyer sur ce bouton snooze !

4. Tu as plus de temps et moins de stress

Les embouteillages le matin, arriver en retard au bureau à cause d’un train retardé ou encore des collègues qui te distraient toute la journée, t’obligeant ainsi à faire des heures supplémentaires ... On manque souvent de temps au travail , et cela ne fait que nous stresser. Devine quoi ? Rien de tout ça quand tu travailles à domicile ! Et le temps que tu gagnes peut être consacré à des choses plus amusantes. Pourquoi pas un petit film sympa ?

5. Tu peux porter ce que tu veux

Passer une journée entière en pyjama ? Oh oui ! N'oublie toutefois pas d’enfiler autre chose quand tu as une réunion importante ...

Astuce : il n’y a rien de tel que de rester dans son sweat-shirt toute la journée ! Mais tu ferais mieux de ne pas le faire tous les jours. S'habiller comme pour une journée de travail normale au bureau peut parfois te motiver et augmenter ta productivité .

6. Tu prends soin de l'environnement