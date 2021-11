Voici les finalistes belges du Red Bull Basement 2021 !

», elles veulent mettre les jeunes étudiants en contact direct avec des professionnels de leur domaine via une application, afin de les aider dans leurs choix d'études et de carrière. En d'autres termes, innover à l'université d'aujourd'hui et changer le monde de demain. Et ça, c'est exactement l'objectif du Red Bull Basement.

« Avec notre participation au Red Bull Basement, nous voulons saisir l'occasion de prendre part à une aventure unique et de présenter au monde notre idée, que nous couvions depuis longtemps déjà, » dit Hajar Saidi. « Nous sommes extrêmement reconnaissantes que notre idée ait été sélectionnée et nous attendons les prochaines étapes avec beaucoup d'enthousiasme ! »

Une application qui met en relation étudiants et professionnels ? Hajar et Kawthar expliquent exactement comment cela fonctionne dans la vidéo ci-dessous.

Nous mettons les étudiants en contact direct avec des professionnels pour qu'ils puissent poser leurs questions, partager leurs doutes et ainsi se faire une idée plus précise de la direction qu'ils veulent prendre à l'avenir

