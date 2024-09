« Le Red Bull Basement a donné un coup de pouce à ma entreprise. »

Comment le Red Bull Basement t’a-t-il aidé à développer ton idée ?

Lorsque j’ai participé au Red Bull Basement, mon idée était encore à l’étape d’idéation et de prototypage. Mon concept a ensuite été analysé par un vaste panel d’experts, qui m’ont aidé à concrétiser mon projet et à poser les bases pour son développement futur. Ce processus ne se limitait pas à un simple ajustement, mais constituait également une véritable formation accélérée pour adopter la mentalité d’un entrepreneur cherchant à avoir un impact.

Qu'est-ce qui t’a le plus marqué ?

Sans aucun doute l'ambiance positive qui entourait tout le projet. La créativité débordante de tous les participants, l’enthousiasme contagieux de l’équipe du Red Bull Basement, et la solidité inébranlable des mentors qui nous ont soutenus. Nous avions vraiment le sentiment d’appartenir à une communauté d’innovateurs, convaincus par leurs idées et déterminés à avoir un impact sur le monde.

Cedric Dumont - Red Bull Basement © Kevin Vandermarliere

Comment t’est venue l’idée qui t’a permis de remporter la finale belge ?

L’idée m’est venue en observant, dans l’enseignement supérieur, à quel point il était crucial d’introduire des méthodes d’apprentissage nouvelles et innovantes. Mon objectif ? Intégrer la gamification dans des activités du quotidien, comme l’apprentissage à l’école ou l’intégration des nouveaux employés. En ajoutant des éléments de jeu, j’ai perçu une opportunité de rendre ces processus plus ludiques et interactifs, favorisant ainsi l’engagement et la motivation des participants.

L'IA faisait-elle partie de ton concept initial ou a-t-elle été intégrée plus tard ?

Au départ, l’IA ne faisait pas partie de mon concept. Cependant, j’ai rapidement compris son immense potentiel, notamment pour automatiser les tâches répétitives et personnaliser les parcours d’apprentissage. Depuis, l’IA occupe une place centrale dans mon projet, surtout lorsqu’il s’agit de développer des solutions évolutives qui apportent un véritable impact.

Comment ta participation au programme Red Bull Basement a-t-elle affecté ou changé ta vie ?

Ma participation a donné un énorme coup de pouce à mon parcours entrepreneurial. J’ai eu l’opportunité de me challenger dans un environnement compétitif et d’apprendre auprès des plus grands experts du secteur. Cette expérience m’a renforcé dans ma capacité à transformer des idées en actions et m’a montré l’importance de la collaboration et du réseautage. De plus, elle m’a ouvert de nouvelles perspectives et opportunités de collaboration que je n’aurais probablement pas découvertes autrement.

Avec le recul, y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment ?

Rétrospectivement, j'aurais lancé mon produit bien plus tôt, même s’il n’était pas encore parfait. Il est essentiel de ne pas attendre la perfection, mais de concrétiser ton produit et de le rendre disponible dès qu’il est fonctionnel. Cela permet d’obtenir rapidement des retours précieux des utilisateurs et d’améliorer le produit en fonction de leurs besoins et de leurs expériences réelles. Cette approche est, au final, cruciale pour réussir sur le marché.

Où en est WorkerPro aujourd'hui ?

WorkerPro a connu une véritable évolution. Je me concentre désormais sur le développement d’une application de bien-être mental basée sur l’IA, qui aide les utilisateurs en leur offrant des suggestions personnalisées et des modules interactifs pour améliorer leur santé mentale. Je suis très fier des progrès accomplis et de l’impact que nous continuons à avoir dans ce domaine. Notre technologie vise désormais à soutenir les individus, améliorer leur bien-être et contribuer à une société plus saine grâce à une solution d'IA innovante.

Parle-nous un peu plus de ton expérience et de ta relation avec l'IA.

Pour moi, l’IA va bien au-delà d’une simple technologie ; c’est un levier puissant pour provoquer un changement réel et positif. En tant qu’expert en IA, je me consacre à des projets qui ne visent pas seulement le progrès technologique, mais surtout l’impact social. Qu’il s’agisse de développer des outils pour améliorer la santé mentale, de dispenser des formations et des conférences sur l’utilisation éthique et efficace de l’IA en entreprise, ou d’enseigner l’IA et l’éthique dans l’enseignement supérieur, mon objectif est toujours d’utiliser l’IA de manière à enrichir la vie humaine et à aider les entreprises à innover de façon durable.

Y a-t-il des tendances en matière d'IA que les participants devraient surveiller ? Sur quoi peuvent-ils capitaliser pour améliorer leurs chances de succès au Red Bull Basement ?

Il est crucial que les participants prêtent attention aux aspects éthiques et durables de l'IA. La demande pour des solutions d'IA qui consomment moins d'énergie et qui nécessitent moins de données est en forte croissance. Si tu réussis à développer une IA qui respecte la vie privée des utilisateurs tout en offrant de bons résultats, tu seras en avance sur la concurrence. De plus, l'IA a le potentiel d'aider à résoudre des enjeux sociétaux majeurs, tels que le changement climatique et les soins de santé, ce qui rend les idées encore plus pertinentes et précieuses.

Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent s'inscrire ?

Mon conseil est clair : n’hésite pas à rêver grand, mais veille à ce que tes aspirations soient ancrées dans des besoins et des problématiques réelles. Réfléchis à la manière dont ton idée peut apporter une valeur ajoutée, non seulement pour toi, mais aussi pour la société. Profite des connaissances et des conseils que tu recevras durant le concours, reste flexible et ouvert aux ajustements et aux améliorations de ton projet. Et surtout, savoure le processus d'apprentissage, de croissance et d'innovation.