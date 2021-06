Voici ce que nous savons déjà à propos de Battlefield 2042 !

Les cartes sont plus étendues . Beaucoup plus vastes que dans tous les jeux Battlefield sortis jusqu’ici. Elles peuvent également accueillir jusqu’à deux fois plus de joueurs , car Battlefield 2042 augmente le nombre total de joueurs de 64 à “64 contre 64” pour PC, Xbox Series X/S et PS5. Si tu joues sur Xbox One ou PS4, tu peux t’attendre au même gameplay, mais sur des cartes plus petites avec la formule connue de 32 joueurs contre 32.