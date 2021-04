Avec plus de 60 bêtes qui font tout pour t’empoisonner la vie, Monster Hunter Rise peut être particulièrement frustrant pour le joueur, mais éveille aussi une certaine dose de combativité. Nous avons choisi les cinq horreurs les plus difficiles de la liste et t’expliquons comment les vaincre ci-dessous !

Remarque : nous avons uniquement choisi des monstres de la grille Endgame (rang inférieur).

Anjanath

Ce monstre réinvente le concept du « souffle brûlant ».

Anjanath © Capcom

Points les plus vulnérables : tête, gorge, museau et queue

Faiblesse de statut : Waterblight

Meilleures armes élémentaires dans ce cas : l'eau et la glace

Tout comme la plupart des monstres à queue, tu peux également trancher la queue de cette créature. Cela peut t’aider, mais risque de te demander plus d'efforts que cela ne te rapporte. L'astuce avec l'Anjanath est principalement de garder les oreilles et les yeux ouverts pour savoir exactement quand il prépare sa rage, exposant sa gorge vulnérable. Il est tout aussi important que tu ne te laisses pas tenter à donner ce coup supplémentaire alors que tu devrais déjà te tenir à l'écart. Car les dégâts que tu infliges ne l'emporteront pas sur les dégâts que tu subiras toi-même une seconde plus tard.

Goss Harag

Le Goss Harag est un ennemi redouté car il t’oblige à filer avec le Wirebug. De plus, cela ne sert pas à grand-chose de l'attaquer par derrière, même si tu ne voudras probablement pas non plus faire face à ce monstre.

Goss Harag © Capcom

Points les plus vulnérables : la tête, les membres antérieurs et les morceaux de glace sur ses bras

Faiblesses de statut : Blast et Fireblight

Meilleures armes élémentaires dans ce cas : le feu et la foudre

Tiens-toi à l'écart de la faucille de glace lorsque Goss Harag donne 1, 2 ou 3 coups. C'est au cours de sa période de récupération (assez longue) que tu peux lui faire du mal. Du moins, si tu arrives à percer son armure de glace ... Ce qui marche aussi, c'est de l'attirer dans un piège. Et rappelle-toi : le faisceau de glace est d'abord vertical et t’oblige à plonger. Ensuite, mieux vaut garder un doigt près du bouton Wirebug pour le faisceau horizontal qui balaie le terrain de jeu.

Diablos

Au-dessus du sol, il est plutôt lent (bien que ses attaques soient féroces), mais sous la terre, Diablos est d’une rapidité trompeuse.

Diablos © Capcom

Points les plus vulnérables : tête, cou, ventre et ailes

Faiblesses du statut : Paralysie, Blast et Iceblight

Meilleures armes élémentaires dans ce cas : eau/dragon et glace

Des armes tranchantes comme des rasoirs sont indispensables, mais ton meilleur moyen de remporter la victoire est de saboter autant que possible sa mobilité souterraine. Prépare une bombe sonique lorsque le monstre court sous terre pour le forcer à remonter à la surface dans un état temporairement étourdi. Une autre technique efficace consiste à le manœuvrer sur un rocher dans une zone de sable mouvant. Si tu optes pour sa queue, visez la partie du milieu.

Nargacuga

Rapide, impitoyable, ultra-offensif et imprévisible, le Nargacuga est le cauchemar de chaque chasseur de monstres.

Nargacuga © Capcom

Points les plus vulnérables : tête, queue et membres antérieurs

Faiblesses de statut : Blast et Thunderblight

Meilleures armes élémentaires dans ce cas : la foudre et le feu

Ta seule chance de survivre aux attaques rapides à n'importe quelle distance est de créer autant d'espace libre que possible. Les bombes soniques peuvent aider, mais peuvent également avoir l'effet inverse lorsqu'elles sont mal utilisées. Nous préférons donc les Shock Traps et attaquons ses pattes avant avec des armes ultra-tranchantes. Les rares fois où cette horreur s'arrête l’espace d’un instant, c'est après une attaque avec sa queue. Tranche-la si tu en as l'occasion. Les bombes et la poudre à canon te permettent également d’endommager ses ailes protectrices. Tout cela semble assez complexe et risqué… Et ça l'est. Ne t’attends donc pas à gagner tout de suite la première ou même la deuxième confrontation avec le Nargacuga.

Almudron

Almudron est l'une des bêtes les plus dangereuses car il essaie de t’enlever ta mobilité en te faisant t’enliser dans la boue. Dans ce cas, des combats équitables et sales ne sont pas forcément incompatibles.

Almudron © Capcom

Points les plus vulnérables : tête et queue

Faiblesse de statut : Fireblight

Meilleures armes élémentaires dans ce cas : le feu et la glace

Éloigne-toi autant que possible de la boue dorée rougeoyante. Opte pour sa queue glissante et coriace. Ajoute quelque Bombes Flash dans le mix. Attaque après sa série de petits coups et garde ton Wirebug à portée de main avant de passer à un écran de réapparition. Si tu remarques qu'Almudron n'a plus la tête à jouer, grimpe sur ses murs de protection avec le même Wirebug et lance-toi à l'attaque. La clémence ? Tu rigoles ?