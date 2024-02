B-boy Anthony et b-girl Madmax sont les meilleurs breakers de Belgique !

Vive les nouveaux champions ! Les meilleurs breakers de Belgique se sont réunis à Liège le samedi 24 février 2024 pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. Il s'agit de la finale belge de l'une des plus prestigieuses compétitions de break au monde. Les 16 b-boys et 8 b-girls se sont affrontés en 1vs1. Les spectateurs au Manège de la Caserne Fonck, qui affichait complet, ont pu admirer, combat après combat, leurs impressionnants power moves, freezes et flips. Le jury international a finalement choisi la b-girl Madmax (25) de Bruxelles et le b-boy Anthony (20) d'Anvers. Pour tous les deux, il s'agit de leur premier titre belge. Ils représenteront bientôt notre pays à la Red Bull BC One World Final à Rio de Janeiro !

Vive les nouveaux champions ! Les meilleurs breakers de Belgique se sont réunis à Liège le samedi 24 février 2024 pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. Il s'agit de la finale belge de l'une des plus prestigieuses compétitions de break au monde. Les 16 b-boys et 8 b-girls se sont affrontés en 1vs1. Les spectateurs au Manège de la Caserne Fonck, qui affichait complet, ont pu admirer, combat après combat, leurs impressionnants power moves, freezes et flips. Le jury international a finalement choisi la b-girl Madmax (25) de Bruxelles et le b-boy Anthony (20) d'Anvers. Pour tous les deux, il s'agit de leur premier titre belge. Ils représenteront bientôt notre pays à la Red Bull BC One World Final à Rio de Janeiro !

Vive les nouveaux champions ! Les meilleurs breakers de Belgique se sont réunis à Liège le samedi 24 février 2024 pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. Il s'agit de la finale belge de l'une des plus prestigieuses compétitions de break au monde. Les 16 b-boys et 8 b-girls se sont affrontés en 1vs1. Les spectateurs au Manège de la Caserne Fonck, qui affichait complet, ont pu admirer, combat après combat, leurs impressionnants power moves, freezes et flips. Le jury international a finalement choisi la b-girl Madmax (25) de Bruxelles et le b-boy Anthony (20) d'Anvers. Pour tous les deux, il s'agit de leur premier titre belge. Ils représenteront bientôt notre pays à la Red Bull BC One World Final à Rio de Janeiro !