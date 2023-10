Tiro brille à la finale mondiale du Red Bull BC One à Paris

Le b-boy bruxellois Tiro (31 ans) a terminé dans les huitièmes de finale de la Red Bull BC One World Final au Stade Roland-Garros à Paris - qui n'est pas par hasard la ville où se dérouleront bientôt les Jeux olympiques. Cette finale a été le point culminant de la plus grande compétition de breaking 1vs1 au monde. Les plus de 8000 spectateurs ont pu assister à un line-up spectaculaire tant chez les b-girls que chez les b-boys. Tiro s'est donné à fond lors du premier tour contre Issin du Japon, mais n'a pas réussi à convaincre les juges. Nouveaux champions Red Bull BC One : pour la deuxième fois la b-girl Ami (24 ans) du Japon et pour la troisième fois le b-boy Hong 10 (38 ans) de Corée du Sud.

Le b-boy bruxellois Tiro (31 ans) a terminé dans les huitièmes de finale de la Red Bull BC One World Final au Stade Roland-Garros à Paris - qui n'est pas par hasard la ville où se dérouleront bientôt les Jeux olympiques. Cette finale a été le point culminant de la plus grande compétition de breaking 1vs1 au monde. Les plus de 8000 spectateurs ont pu assister à un line-up spectaculaire tant chez les b-girls que chez les b-boys. Tiro s'est donné à fond lors du premier tour contre Issin du Japon, mais n'a pas réussi à convaincre les juges. Nouveaux champions Red Bull BC One : pour la deuxième fois la b-girl Ami (24 ans) du Japon et pour la troisième fois le b-boy Hong 10 (38 ans) de Corée du Sud.

Une place sur la grande scène de la Red Bull BC One World Final n'est réservée qu'aux meilleurs breakers du monde. Le b-boy Tiro s'est donné à fond mais a été éliminé dès le premier tour face au b-boy japonais Issin. Ce dernier a réussi à se frayer un chemin jusqu'en demi-finale, mais n'a pas pu rivaliser avec le Canadien Phil Wizard. C'est finalement le b-boy Hong 10 de Corée du Sud qui, après vingt ans de carrière et déjà deux titres Red Bull BC One, a réalisé un nouveau parcours sans faute. Chez les b-girls, c'est Ami du Japon qui a pu décrocher sa deuxième ceinture.

