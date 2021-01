La Belgian League , la plus grande compétition de League of Legends en Belgique, a recommencé. La formule de base à succès reste la même : des équipes de cinq joueurs s'affrontent dans une série de tournois en ligne de League of Legends pour l'honneur, une belle cagnotte et une place en finale européenne. Mais cette année, il y a aussi plusieurs nouveautés intéressantes , notamment en ce qui concerne le line-up ... Nous avons demandé au ‘caster’ professionnel et valeur sûre de la Belgian League Omar 'Woong' Van Vynckt d’analyser les équipes !

Tu peux suivre la Belgian League en direct sur Twitch ! Premier au programme : un grand clash comme match d'ouverture opposant KV Mechelen au KRC Genk !

Nouvelles organisations et nouveaux visages dans la Belgian League

« Tout d'abord, nous accueillons trois nouvelles organisations cette année : 4Elements Esports, ION SQUAD et KRC Genk. 4Elements Esports a déjà beaucoup d'expérience dans l'esport et est très actif sur les réseaux sociaux. Leur vidéo d'annonce sur Twitter a également été un grand succès. Le nouveau venu ION SQUAD a rencontré un peu plus d'opposition de la scène Benelux. Apparemment, tout le monde n'a pas pu apprécier son annonce au format meme ... Enfin, le KRC Genk est déjà la deuxième équipe belge de football à passer à l'esport et à proposer immédiatement un plan d'action clair. Ils remplaceront à terme Aethra Esports, RSC Anderlecht et Brussels Guardians. »

« Cette saison, nous voyons également beaucoup de nouveaux visages dans la Belgian League. Des joueurs de l'Open Tour qui sont promus, par exemple, mais aussi de nombreux nouveaux joueurs d'autres régions. La Belgian League continue de croître et la compétition devient de plus en plus captivante ! »

Belgian League 2021 : Line-up

« Maintenant que nous nous sommes acquittés des formalités, passons à la composition des équipes. Bon à savoir : la règle actuelle pour les joueurs importés est que tu dois avoir au moins deux joueurs du Benelux dans ton line-up principal, mais ton remplaçant doit aussi venir du Benelux. »

1. Sector One

« Sector One était déjà bien parti des starting-blocks et a pu recruter Zhergoth, le top laner vétéran du PSV Esports. En combinaison avec Mytheos et Night, l'éternelle valeur fixe dans la midlane, Sector One a une base très solide. De plus, ils ont également le joueur importé Aesthetic dans la jungle et le talent prometteur Thumbelot dans leur line-up. On dirait donc qu'ils visent à nouveau la première place cette année ! »

2. ION SQUAD

« ION SQUAD, avec quelques vétérans expérimentés tels que Phoenix, Dommy et wewillfailer, promet une opposition féroce dans la compétition. Saye est également au rendez-vous. Il vient de la ligue professionnelle turque où il a eu quelques difficultés, mais il semble déterminé à faire ses preuves ici. Enfin, Marrow Ooze est également dans la midlane. Et si l'on regarde ses résultats dans d'autres compétitions, on dirait que Night aura un concurrent solide ! »

3. KV Mechelen

« KV Mechelen a opté pour une approche divisée cette fois-ci et on voit revenir trois joueurs d'Aethra : Mikkel, Slyv3r et Bardo. Sachant que Robba et Urban font également partie de l'équipe, on se demande déjà autour de quel joueur KV Mechelen compte jouer. Notre hypothèse pour l'instant : Mikkel, qui a déjà montré qu'il pouvait également jouer ‘carry champions’. »

4. 4Elements

« Le dernier du milieu de gamme est 4Elements, une équipe avec beaucoup de talent et surtout beaucoup de potentiel qui n'a pas encore été testée de manière approfondie. 4Elements est dirigé par le néerlandais Psclly et Atlas et peut également compter sur le polonais Botlane et le jeune jungler Frenzy. Si cette équipe réussit à survivre aux premières semaines, elle peut aller très loin dans la Belgian League avec un si grand potentiel. »

5. KRC Genk

« KRC Genk lance un projet de formation de jeunes talents régionaux. Trois joueurs viennent de la Belgian College League de l'équipe étudiante PXL Esports. Les attentes pour cette équipe ne sont peut-être pas très élevées, leurs objectifs sont très ambitieux. KRC Genk ne semble pas se concentrer directement sur les play-offs, mais sur le développement individuel et l'esprit d'équipe. Les visages bien connus que nous retrouvons ici sont Kapstok et DrSaw. »

6. Team 7AM