Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 2021 après une saison formidable et s'est ainsi placé sur la liste des légendes inoubliables du sport automobile. Mais qui sont – à part notre Max – les pilotes de F1 les plus titrés de tous les temps ? Pour le top 10 ci-dessous, nous nous sommes basés sur le rapport entre le nombre de courses disputées et de courses gagnées, exprimé en pourcentage. Le résultat pourrait te surprendre...

01 10. Alain Prost – 25,25 %

« Le Professeur » Alain Prost est l'un des plus grands pilotes de F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

« Le Professeur » était l'un des plus grands pilotes de F1 dans les années 1980 et 1990 et doit cette réputation principalement à sa lutte mémorable avec Ayrton Senna. Alain Prost a été actif en Formule 1 entre 1980 et 1991, puis a fait une courte pause pour reprendre le volant de son bolide en 1993. En 1997, il reprend l'équipe de course française Ligier et la rebaptise Prost Grand Prix, équipe avec laquelle il disputera le championnat du monde jusqu'en 2001.

Prost a conduit 202 courses de Formule 1 et remporté 51 victoires. Au cours de sa carrière, il a été sacré quatre fois champion du monde de F1 (en 1985, 1986, 1989 et 1993).

02 9. Ayrton Senna – 25,46 %

Ayrton Senna - Un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Ayrton Senna est l'un des plus grands noms de la Formule 1. Le triple champion du monde (1988, 1990 et 1991) a disputé 161 courses et en a remporté 41. Sa carrière s'est malheureusement terminée bien trop tôt avec sa mort tragique en 1994.

03 8. Jackie Stewart – 27,00 %

Sir Jackie Stewart, la légende écossaise de la F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sir Jackie Stewart a été actif en Formule 1 entre 1965 et 1973, participant à exactement 100 courses. Il en a remporté 27. Et même après la fin de sa carrière de pilote, Stewart est resté fidèle à la Formule 1. En 1997, il a fondé sa propre équipe de course, qui a ensuite été vendue à Jaguar. En 2005, l’écurie Red Bull Racing est née de l'équipe Jaguar.

04 7. Michael Schumacher – 29,55 %

Michael Schumacher et Sebastian Vettel © Getty Images / Red Bull Content Pool

Michael Schumacher était le pilote de Formule 1 le plus dominant dans les années 1990 et 2000, établissant plusieurs records. Avec sept titres mondiaux pour Benetton (1994 et 1995) et Ferrari (entre 2000 et 2004), MSC aura à jamais une place dans les livres d'histoire de la Formule 1. Pourtant, Schumacher n'est que 7ème de cette liste. Il a terminé 308 fois et remporté 91 courses.

05 6. Sebastian Vettel – 32,50 %

Vettel aux essais hivernaux de Formule 1 à Barcelone © Getty Images

Que faut-il dire de plus sur le jeune Allemand ? À 26 ans, il a remporté quatre championnats du monde consécutifs pour Red Bull, et il est le détenteur d'une myriade d'autres records dans ce sport. Vettel a été victorieux dans 39 des 120 courses et il lui reste encore beaucoup de temps dans sa carrière pour améliorer encore cette statistique déjà impressionnante.

06 5. Bill Vukovich et Lee Wallard – 33,33 %

Bill Vukovich aux 500 miles d'Indianapolis en 1952 © IMS

Deux Américains, Bill Vukovich et Lee Wallard, se partagent la 5e place de notre liste, puisqu'ils ont tous deux remporté un tiers des courses auxquelles ils ont participé dans les années 1950. Il est important de savoir qu'ils ont franchi la ligne d’arrivée beaucoup moins souvent que les autres pilotes de notre liste. Par exemple, Vukovich a pris six fois le départ d'une course de F1 et en a remporté deux. Wallard n'a conduit que trois Grands Prix et en a remporté un.

07 4. Jim Clark – 34,25 %

Jim Clark a conduit pour Lotus © Lotus

L'Écossais James Clark a été actif en Formule 1 entre 1960 et 1968. En 1963 et 1965, il a été sacré champion du monde en Lotus. En total, Clark a concouru 73 fois et remporté 25 courses, terminant quatrième sur notre liste. Il est décédé à l'âge de 32 ans dans un tragique accident lors du Grand Prix de F1 d'Hockenheim.

08 3. Lewis Hamilton – 35,76 %

Lewis Hamilton et Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton a fait son entrée dans la catégorie reine en 2007 et a égalé le record de Michael Schumacher en 2020 en étant sacré champion du monde de Formule 1 pour la septième fois.

Hamilton a également longtemps été en lice pour le titre de champion du monde lors de la saison 2021, avant que notre Max Verstappen ne prenne l'avantage décisif dans le dernier tour de la dernière course de la saison. Hamilton a pris le départ de 288 GP en Formule 1 et a remporté 103 courses, un résultat extraordinaire. Il est monté 182 fois sur le podium.

09 2. Alberto Ascari – 39,39 %

Alberto Ascari © [unknown]

Le double champion du monde italien était l'une des plus grandes stars de la F1 des années 1950, pilotant pour Ferrari, Maserati et Lancia. Ascari a remporté 13 de ses 33 courses. Soit dit en passant, il est l'un des deux seuls champions du monde de F1 italiens, avec Giuseppe Farina. Et le seul Italien à avoir remporté le championnat du monde pour Ferrari.

10 1. Juan-Manuel Fangio – 46,15 %

Juan-Manuel Fangio © [unknown]

C'est lui, notre numéro 1 ! « El Maestro », comme on appelait l'Argentin, est le pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps. Non seulement Fangio a été couronné cinq fois champion du monde pour quatre équipes différentes. Dans toutes les saisons où il a participé à toutes les courses, il a toujours terminé deuxième ou vainqueur ! Juan Manuel Fangio a participé 52 fois à la Formule 1, remportant 24 courses et terminant 35 fois sur le podium. Pas mal !