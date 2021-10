La B-girl Madmax est prête pour la Red Bull BC One World Final !

C'est presque l'heure ! La B-girl Madmax se rendra bientôt à Gdansk, en Pologne, pour la prestigieuse finale mondiale du Red Bull BC One. Elle veut faire mieux que sa deuxième place de l'année dernière et s'entraîne dur depuis des mois pour être la meilleure possible. Comment évalue-t-elle ses chances maintenant ? Découvre-le ci-dessous !

Tu seras bientôt de retour à la finale mondiale du Red Bull BC One. Qu'est-ce qui a changé depuis ta deuxième place l'année dernière ?

« Nous avons été encore plus structurés cette année. La Red Bull BC One World Final est vraiment 'super big'. C'est le nec plus ultra de la scène de breaking, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être sur cette scène - seuls les meilleurs des meilleurs sont là - et c'est très spécial. Je me suis entraînée très dur et je me suis davantage concentrée sur le perfectionnement de ma technique. En conséquence, j'ai pu obtenir régulièrement une place dans le top 3 des grandes batailles et j'ai même remporté JBL Unbreakable. En plus, je suis maintenant un athlète officiel de Sport Vlaanderen. C'est vraiment cool que j'aie pu faire du breaking mon travail. »

Comment t'es-tu préparée pour cette Red Bull BC One World Final ?

« Mon intention est principalement de monter sur scène en tant que version « renouvelée » de moi-même, de montrer mon art. Et bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. Je suis encore au milieu de ma préparation, qui a commencé juste après JBL Unbreakable. J'ai donc eu un mois et quelques semaines pour me concentrer pleinement sur la Red Bull BC One World Final, tout mettre à jour et renouveler si nécessaire. Mais je suis confiant. »

Le line-up des b-girls est très intéressant ! Tous les grands noms sont là cette année. Madmax

Le line-up vient d'être annoncé. Que penses-tu de la concurrence ?

« Il faut en fait garder un œil sur tout le monde, et c'est une chose positive. Lorsque j'ai remporté le Red Bull BC One E-Battle l'année dernière, j'espérais déjà pouvoir faire partie d'un line-up tellemant impressionnant, car c'est le point de référence parfait. Si l'on gagne, on peut vraiment s'appeler le champion. »

Comment faire pour mener à bien une telle battle ?

« Nous avons établi un programme d'entraînement serré pour chacune des neuf manches de la Red Bull BC One World Final. Il faut toujours s'assurer qu'il y a suffisamment d'informations, de matériel et d'énergie dans les rounds. Et qu'on ne fait pas d'erreurs. Il y a aussi des gens qui ne travaillent pas avec des rounds, mais qui se contentent de tout freestyle. Personnellement, je trouve plus pratique de travailler avec des rounds, surtout lors d'une compétition comme le Red Bull BC One, où il y a encore assez de place pour le freestyle. Je suis maintenant dans ma dernière ligne droite vers la finale mondiale, ce qui signifie que tous les rounds sont déterminés et qu'il est maintenant temps de les pratiquer. »

« Je vois chaque battle comme la battle finale. Je ne me retiens jamais et j'essaie toujours d'être la meilleure version de moi-même sur cette scène. »

Il faut toujours croire en soi et être prêt à affronter l'adversaire le plus coriace. Madmax

Madmax vs Jilou – première demi-finale

Comment faire pour rester mentalement fort ?

« Dans mon cas, une bonne préparation est la chose la plus importante. Si je suis bien préparé, comme pour la Red Bull BC One World Final, alors je sais que je suis prêt. Il faut toujours y croire, et être prêt à affronter l'adversaire le plus coriace. Il faut être prêt à affronter n'importe qui. »

« Et bien sûr, il est aussi incroyablement important que tu sois concentré pendant la battle. C'est également essentiel dans d'autres sports ou formes d'art de haut niveau. Si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, il est parfois très difficile de t'amuser, de réaliser de bonnes performances et de transmettre ton art au public. »

Le breaking est une forme de danse, mais aussi beaucoup plus...

« C'est vrai ! Le breaking est vraiment un sport de haut niveau qui implique beaucoup de force et d'efforts physiques pour lesquels il faut bien préparer son corps. S'entraîner et bien s'échauffer est essentiel si l'on veut atteindre un haut niveau. »

« Le breaking est un sport, mais en même temps toute une culture. C'est le meilleur des deux mondes. Tu peux facilement t'entraîner dans un autre pays et y rencontrer de nouvelles personnes. Il y a toute une communauté autour du breaking, et c'est ce qui ce sport rend si cool. »

Seuls les meilleurs des meilleurs sont sur cette scène. Madmax

Madmax vs Jilou © Little Shao / Red Bull Content Pool

Comment entraînes-tu l'aspect athlétique ?

« Chacun s'entraîne différemment, bien sûr, mais je travaille maintenant avec Danssport Vlaanderen, par exemple. Nous avons un programme d'entraînement différent pour chaque objectif que nous voulons atteindre. La saison de compétition est différente de l'entraînement hors saison, où nous nous concentrons davantage sur la progression, par exemple. Dans tous les cas, nous travaillons de manière très structurée et nous consacrons beaucoup d'heures à notre travail. Alors qu'auparavant, trois heures suffisaient pour une certaine séance d'entraînement, aujourd'hui, il en faut facilement cinq ou six. »

L'année 2024 se rapproche. Une étape importante...

« Le fait que le breaking devienne une discipline olympique en 2024 est bien sûr très cool. Maintenant qu'il y a plus d'investissements dans ce sport, beaucoup de danseurs talentueux ont la possibilité de se développer professionnellement, d'acquérir de l'expérience à l'étranger et d'atteindre le haut niveau. De nombreux danseurs méritent vraiment de pouvoir se montrer sur la scène internationale. »

« Très concrètement, pour moi, cela signifie que je peux désormais me rendre dans un centre sportif pour m'entraîner et me préparer à des compétitions difficiles. Je m'y entraîne avec les gymnastes qui sont là toute l'année, et on remarque vraiment la différence de style de vie. Dans le passé, je n'aurais pas vu beaucoup de breakers faire cela, aller dans un centre sportif - une sorte d'internat en fait - et se concentrer complètement sur le sport là-bas. Mais je suis heureuse que le breaking soit désormais considéré comme le sport de haut niveau qu'il est, par les breakers eux-mêmes et par le reste du monde. »