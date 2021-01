Voici les bonnes résolutions de nos athlètes !

Wout veut gagner le Paris-Roubaix, Nafi veut décrocher l'or olympique et Kenny roule son dernier championnat du monde. Nos 14 athlètes de haut niveau ont de grands rêves et feront tout pour que 2021 soit un grand cru. Cela signifie travailler très dur, bien sûr, à bien des égards dans encore plus de disciplines. Ils ont un point commun : les yeux rivés sur le prix !

Nafi Thiam : « Tokyo reste mon grand objectif ! »

« Tokyo a toujours été le grand objectif de ma carrière. Mon entraîneur et moi-même avons toujours cru que j'allais atteindre mon plus haut niveau là-bas, et aujourd'hui je pense toujours que ce sera le cas. Je veux continuer à travailler dur en 2021, devenir encore meilleure, tout en évitant au maximum les problèmes physiques. La route vers Tokyo a un peu changé et on ne sait toujours pas à quoi ressembleront les mois à venir, mais je suis plus que jamais prête et j'ai pleinement confiance en moi pour la saison à venir ! »

Kenny Belaey : « Réussir en tant qu'athlète, organisateur et artiste ! »

« Normalement, j'avais prévu de quitter la compétition à mon plus haut niveau en 2020, mais ces plans ont changé. Donc, en 2021, ce sera mon plus grand objectif de participer à mon dernier championnat du monde et d'y donner le meilleur de moi-même. Je suis en train de me préparer graduellement, physiquement et mentalement, depuis le 1er janvier 2020, et je continuerai de le faire jusqu'au dernier moment de 2021 ! Ce sera grandiose ! »

« Mais le fait que je m'arrête avec les championnats du monde ne signifie pas que je vais m'arrêter avec le trial et d'autres défis sportifs et artistiques. Par exemple, je prévois d'organiser le Bentonville Bike Fest cette année, avec une course d'enduro, des ateliers avec Nico Vink et l’ancienne championne du monde Anneke Beerten, une compétition de trial et bien plus encore. Et puis il y a bien sûr le Bike Art. Mon rêve est de présenter un spectacle ou une exposition trop cool un jour (peut-être en 2021 ?). »

Lore Bruggeman : « Faire du skate autant que possible avec Tokyo comme objectif principal ! »

« Ce que je veux le plus en 2021, c'est de monter le plus possible sur mon skateboard et me préparer aux prochains grands défis. Je veux atteindre mon meilleur niveau et rester en forme ! Et ce serait cool de me qualifier cette année aussi pour Tokyo. Ce rêve me donne la motivation supplémentaire et les ailes dont j'ai besoin pour y arriver. Fin prête pour 2021 ! »

Martin Maes : « Gagner Enduro World Series ! »

« Après mon titre de champion du monde chez les juniors, le titre dans la catégorie élite EWS reste un grand rêve pour moi, un objectif pour lequel je compte vraiment me battre ! Je n'ai pas vraiment eu l’occasion de le faire ces deux dernières saisons, donc 2021 sera mon année. Je veux rester concentré, savourer chaque moment sur le vélo et chaque course. Je suis plus que jamais reconnaissant d'avoir pu faire de ma passion mon métier ! »

Seppe Smits : « Remonter sur ma planche dès que possible ! »

« Malheureusement pour moi, 2020 s'est terminé par un contretemps en raison de la fracture de ma jambe. Mon objectif principal pour 2021 est désormais de me donner à fond pendant ma rééducation et de pouvoir à nouveau voler sur mon snowboard le plus tôt possible ! Mais j'essaye de rester créatif et je sais que j'y arriverai. Je suis plus motivé que jamais à faire ce que j'aime le plus et je ferai tout ce que je peux pour faire un retour en force ! »

Thierry Neuville : « Devenir champion du monde de rallye ! »

« Devenir champion du monde de rallye a été mon plus grand rêve depuis que je suis jeune. Et aujourd'hui, je suis déterminé à 200% à réaliser ce rêve. J'ai toujours travaillé très dur pour cela, à la fois physiquement et mentalement. J’essaie d’améliorer mes faiblesses et de tirer le meilleur parti de mes forces, et c'est comme ça que je fais les progrès nécessaires avec mon équipe. Je continuerai de le faire la saison prochaine avec encore plus d’intensité. Nous avons déjà prouvé que nous avons tout ce qu’il faut pour devenir champion du monde. Et c'est ce que je compte faire en 2021 ! »

Felix Denayer : « Décrocher l'or à Tokyo ! »

« 2020 a été une année très spéciale avec de nombreux défis spéciaux. J'ai hâte d'avoir la chance de poursuivre mon rêve olympique ! Les Red Lions ont obtenu de très bons résultats jusqu'à présent et sont déjà champions du monde en 2018 et champions d’Europe en 2019. Gagner à Tokyo serait un exploit historique que nous serions heureux d'ajouter à notre liste de réalisations ! »

Wout van Aert : « Élever la barre encore plus haut ! »

« Au niveau sportif, 2020 était déjà top avec la Strade Bianche, Milan-San Remo, le Tour ... mais aussi quelques affaires inachevées bien sûr. Un quatrième maillot arc-en-ciel en cyclocross est vraiment sur ma liste de souhaits pour cette année. Je peux aussi encore monter une marche sur le podium des Championnats du Monde sur la route ... Sans parler du Tour ! Mais mon objectif numéro un pour 2021 reste Paris-Roubaix. Let's do this ! »

« Faire passer mes compétences en wingsuit au niveau supérieur ! »

Cedric Dumont : « Je prévois de mettre en place un entraînement intensif en salle à Stockholm. C'est actuellement le lieu le plus sûr pour assurer de bonnes conditions d'entraînement et pour progresser, à la fois techniquement et physiquement. Bien sûr, il y aura aussi des vols dans la vraie vie, mais nous dépendons de la réglementation aéronautique pour cela. Nous espérons un retour progressif à la vie normale ! Il y a aussi quelques gros projets à venir ... mais il est encore un peu trop tôt pour en dire plus (rires ). »

Thomas 'Tommy G' Genon : « Prendre du plaisir ! »

« C'est sans aucun doute mon objectif principal en 2021. Il y a eu beaucoup d'annulations et de restrictions au cours de la dernière année, j'ai donc hâte de revenir sur le vélo et de voir où de nouvelles opportunités et de nouveaux projets me mènent. Je veux bien évidemment aussi participer à plusieurs grandes compétitions, telles que le Red Bull Rampage. Cela reste vraiment la course la plus folle de tous les temps, et j'ai vraiment hâte d'y retourner ! Stay tuned ! »

Arthur Van Doren : « La médaille d’or à Tokyo ! »

« L'objectif principal et mon rêve pour 2021 est la médaille d’or à Tokyo. Nous sommes ambitieux mais réalistes car beaucoup d'équipes fortes sont là avec la même soif de victoire. Ces derniers mois ont été plutôt bizarres, mais au final, il faut seulement retenir le positif : on nous a donné une année supplémentaire pour devenir encore meilleurs. J’ai hâte de réaliser mon rêve ! »

Maxime Richard : « Continuer à pagayer au plus haut niveau ! »

« La dernière saison a évidemment été beaucoup trop courte, mais cela n'a pas changé ma routine et la façon dont je m'entraîne chaque jour pour être en pleine forme. J'ai pagayé pendant des heures sur l'eau et passé des heures au fitness (ou à la maison). Et maintenant, j'ai hâte de reprendre la compétition en pleine forme et de donner le meilleur de moi-même, peut-être même plus ! Et la course la plus importante à venir pour moi en 2021 est le Championnat d'Europe. »

Thomas De Dorlodot : « Atteindre mon meilleur niveau au Red Bull X-Alps ! »

« Le Red Bull X-Alps est pratiquement le ‘Saint Graal’ du monde du parapente. Pour ma huitième participation à cette aventure unique, je voudrais obtenir une belle place dans le classement. Je m'entraîne physiquement depuis quelques mois maintenant et je prévois de voyager en montagne pendant trois mois au printemps pour découvrir le parcours et m'entraîner le plus possible. L'équipe autour de moi est super et je pense que nous pouvons vraiment ambitionner un très bon résultat ensemble. »

Marten Van Riel : « Tout aux Jeux Olympiques de Tokyo ! »

« Le report des Jeux d'un an ne fait que me motiver encore plus à tout donner et à atteindre mon objectif. En 2016, j'ai terminé 6e, ce qui rend d'autant plus important pour moi de remporter une médaille cette année. J'ai beaucoup travaillé et chaque jour j'ai fait de mon mieux pour continuer à m'améliorer avec cet objectif en tête : obtenir une place sur le podium dans un petit sport comme le triathlon sur une scène aussi grande que les Jeux Olympiques. Avec un peu de chance, j’y aurais une journée exceptionnellement bonne, mais je ferai tout mon possible pour garder mes chances aussi bonnes que possible ! »