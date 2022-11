As-tu déjà vu ces docus sur Bonzai Records, Fuse et la techno en Belgique ?

Tatataaaaa ! Dans les années 1990, des tubes comme ‘Bonzai Channel One’ de Thunderball, ‘Calling Earth’ d'Yves Deruyter et ‘The House Of House’ de Cherrymoon Trax ont enflammé les boîtes de nuit en Belgique et à l'étranger. Mais aujourd'hui encore, ces classiques belges figurent toujours dans les playlists de DJ de renommée mondiale tels que Nina Kraviz et notre Charlotte de Witte. Cette dernière n’hésite pas à faire tonner Universal Nation de Push dans une salle endiablée. Bref, les beats d'antan n'ont jamais vraiment disparu. En 2017, nous avons lancé un documentaire trépidant sur l'ascension, la chute et la renaissance du légendaire label belge Bonzai Records. L’as-tu déjà vu ?

