Qu'il s'agisse de longs-métrages comme « Rad Company », de séries documentaires comme « Life Behind Bars » ou de productions plus récentes, Brandon Semenuk assure toujours et nous offre des images de VTT hors-normes depuis plus de dix ans.

Véritable serial winner sur le Red Bull Joyride et le Red Bull Rampage , Semenuk est un cador en compèt. Mais sa collaboration avec le cinéaste Rupert Walker pour des projets comme « Aim » ou « Parallel » ont également fait entrer les films de bike dans le domaine de l’art. Et le duo a également collaboré sur la série « Raw 100 » , dans laquelle ils nous plongent littéralement au coeur de l'action. Alors installe-toi dans ton meilleur canapé, on passe en revue toutes ces petites pépites !

1. Realm

Realm, avec Brandon Semenuk

Si tu roules (beaucoup) et que tu aimes tout particulièrement le slopestyle, tu as certainement déjà imaginé ton parcours idéal. Et bien non seulement Brandon Semenuk a également rêvé le sien, mais en plus, il l'a ridé dans Realm. Heureusement, tu peux également participer à ta façon, en votant pour ton module préféré, qui sera peut-être ajouté au parcours du Red Bull Joyride 2022. C'est déjà ça !

2. « Raw 100 » 1ère partie

Raw 100 : Brandon Semenuk

Lorsque Rupert Walker et Brandon Semenuk s’associent pour le projet Red Bull « Raw 100 », Walker est dans son élément dès la première seconde. Les règles sont simples : 100 secondes, pas de ralenti, pas de musique. Ce qui ne pose évidemment aucun problème à nos deux amis. Le résultat ? Un shoot d'adrénaline aussi total que sauvage.

3. « Life Behind Bars » : aventure aux Fidji

Downhill sessions in Fiji

Brandon Semenuk et Brendan Fairclough se rendent aux Fidji pour shredder ensemble sur une piste faite sur-mesure. Mais aussi survoler l'eau à mach 1000 et boire du kava avec le taulier d'un village local. Oui, on parle de belles vacances.

4. « Rad Company »

Semenuk's Rad Company

Dans le génial « Rad Company », Brandon Semenuk nous offre du VTT d'un autre monde. Ses riders préférés nous font déguster leurs skills à couper le souffle sur ce qui est probablement le meilleur terrain du monde créé par la main de l’homme. Ni plus, ni moins.

5. « Midpoint »

Midpoint - Brandon Semenuk

Les paysages de la Nouvelle-Zélande et le style de Brandon Semenuk. Voilà deux cadeaux de la vie qui, c'est merveilleux, vont très bien ensemble. Alors encore bravo au B et à Revel Co pour ce "Midpoint" inoubliable.

6. « Inertia »

Inertia

Direction les montagnes canadiennes avec cette livraison perchée à tous les points de vue. D'ailleurs, si tu as compris comment Brandon Semenuk a atteint ce niveau de ride en plein coeur de la Colombie-Britannique, n'hésite pas à nous le faire savoir par voie postale.

7. « Aim »

Brandon Semenuk dans Aim

Des premières mondiales, des montagnes abruptes et des combinaisons de tricks à décoiffer Krilin : "Aim" est ce qu'on appelle un classique instantané.

8. « Parallel »

Brandon Semenuk – Parallel

À quoi ressemble une sessions aux côtés de Brandon Semenuk ? Semenuk et le Rupert Walker nous en donnent une idée ici. Avec « Parallel », Revel Co prouve d'ailleurs une fois de plus qu'une bonne idée, une petite équipe motivée et des outils adéquats suffisent à faire de grandes choses.

9. « Lightspeed »

Brandon Semenuk dans Light Speed

Nous sommes en septembre 2019. Tandis que la plupart des riders de sa catégorie préparent le Red Bull Rampage, Brandon rassemble une équipe pour rider la vallée japonaise d'Hakuba. Bien évidemment, Rupert Walker est au rendez-vous pour immortaliser ça, et deux ans après, on kiffe encore.

10. "Cascade"

Cascade

Sache-le : Brandon brille sur tous les terrains et tous les vélos. Et il le prouve ici en troquant sa bête de slopestyle contre un bike de trail, avec lequel il traverse les belles forêts de Colombie-Britannique. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il arrive quand même à sortir des tricks.