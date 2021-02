Quatre des meilleurs breakers de Belgique, trois lieux insolites et un batteur professionnel. Ensemble, cela donne du feu d'artifice. Surtout quand on voit la vice-championne du monde Madmax montrer ses talents dans les salles vides de la boîte de nuit Kompass sur les rythmes du batteur de Netsky Michael Schack . Ou lorsque le double champion de Belgique Tirock , avec le jeune talent Cis , rend un dernier hommage aux usines de béton emblématiques de Gand. Et Admiracles - ex-champion de Belgique et coach de la b-girl Madmax dans sa préparation aux Jeux Olympiques de 2024 - qui fait la démonstration de toute son expérience, de mouvements impressionnants et surtout de plaisir dans un chantier naval d'Ostende.

Madmax, Cis, Admiracles et Tirock dansent sur un style de musique très spécifique : les breakbeats . Michael Schack, batteur de Netsky et figure de proue de Drumeo, se fait un plaisir de fournir quelques mots d’explication .

Maxime : « Le breaking, c’est ma vie ! »

« Un bon breakbeat me donne de l'énergie. Cela m’excite. Et avec un batteur, la sensation est totalement différente de celle d'un DJ. C'est un retour aux sources. Avec une connexion personnelle. Tu suis le batteur ou le batteur te suit. Ça devient presque un jeu. »

« Le breaking, c'est ma vie. Je veux continuer à m'améliorer. Et je veux être présente aux JO. Parce que pour être clair : le breaking est vraiment un sport de haut niveau. Tourner sur une main demande de la force, de la technique et de l'équilibre. Ce sont des skills qu’il faut développer graduellement et entretenir. Il faut donc s’entraîner, au moins 12 heures par semaine. »

« Certes, le Covid-19 a gâché pas mal de choses et de nombreux événements et compétitions ont été annulés. Mais je pense qu'il y a toujours des opportunités et des possibilités, même si nous devons les créer nous-mêmes. Les jeunes d'aujourd'hui ont un esprit très créatif. Avec la bonne motivation, on peut aller loin. À nous de jouer ! »

Admiracles : « La scène du breaking belge est fin prête ! »

« Dans le hip-hop, la musique vient toujours en premier. Le breaking sans musique c’est juste bouger. C’est également amusant, mais il n’y a pas la magie. Un bon breakbeat fait que tout prend vie. Et contrairement à un DJ, la batterie live va droit au but. Sans détours, ni ambages. Toujours plein d'énergie. »

« Le breaking vit vraiment en Belgique. Et même en double, car nous avons à la fois la Flandre et la Wallonie. Différents flux qui attirent également l'attention au niveau international. Maxime est arrivée deuxième à la finale mondiale du Red Bull BC One. C'est énorme. Et avec le breaking aux Jeux olympiques de 2024, l’avenir est prometteur. »

Tirock : « Je m'entraîne tous les jours ! »

« Un bon beat me donne envie d'essayer des choses. Penser à de nouveaux mouvements ou développer des concepts. Dans notre communauté, tout tourne autour de la musique. Tout le reste repose sur la musique. Donc oui, le breaking est vraiment un style de vie. Et en même temps très accessible. »

« Certes, il faut travailler très dur. J'ai un statut de sportif de haut niveau et je respecte mes schémas d'entraînement. Faire de l'exercice 1 à 3 heures par jour, soit aller au fitness soit courir, mais cela signifie aussi travailler mes mouvements à la maison. Je veux être en pleine forme quand les compétitions recommencent. »

Cis : « Le breaking, c'est bien plus qu'entraîner son corps et ses mouvements ! »

« Pas de danse sans musique. Elle fait partie intégrante de notre communauté. Faire du breaking sur une batterie live était un défi en raison des accents et changements de rythme inattendus parce que Michael improvisait. Cet imprévu te met au défi en tant que danseur et rend l’expérience beaucoup plus amusante. Il y a aussi un échange avec le batteur. Quelque chose que tu obtiens beaucoup moins avec un DJ. »

« Le breaking, c'est ma vie. Ça m’occupe 24/24. Cela demande beaucoup de planification en combinaison avec l'école, mais j'aime le faire. Je m'entraîne dans ma propre salle d'entraînement à la maison, dans la salle de sport de haut niveau, chez Together We Stand ou juste dehors avec les autres. »

Batteur Michael Schack, b-girl Madmax et b-boys Admiracles, Tirock et Cis © KREW Collective

Michael Schack : « Ce sont des funkifyers athlétiques ! »

« La sensation doit être bonne. Il y a un batteur dans chaque breaker. Ils ont ce breakbeat dans la peau. Que tu joues de la batterie ou que tu danses, tu es avant tout un fan de la musique. Et ce combo était bon dès le début. Ce sont des champions. Chacun avec son propre style, son rythme et son panache. Ce sont des funkifyers athlétiques ! J'ai hâte de présenter ce spectacle avec eux en live dans les trois dimensions devant un public petit ou grand. »