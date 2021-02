Le batteur professionnel Michael Schack s’est rendu dans quatre endroits insolites à Ostende et à Gand pour un projet unique en compagnie de la b-girl Madmax et des b-boys Tirock, Admiracles et Cis. Dans Red Bull Breaks, il a remplacé le DJ normal et quatre des meilleurs breakers de notre pays ont fait la démonstration de leurs compétences sur ses breakbeats live. Mais qu'est-ce qu’un breakbeat ? Michael à la rescousse! Mais checke d’abord la vidéo bien sûr.

Red Bull Breaks

Qu'est-ce qu'un breakbeat ?

« Contrairement à la croyance populaire, le breakbeat n'est pas un genre de musique électronique, mais un style de batterie purement musical qui a ses propres petits trucs techniques. Ouah, j’ai l’air d’un scientifique là. Fondamentalement, cela signifie que le batteur joue un rythme avec son charleston, sa basse et sa caisse claire, qui semble être syncopée. De plus, la caisse claire sonne entre les grosses caisses, tandis que le charleston joue généralement un motif plus continu. Un exemple : des 8e notes continues sur le charleston, une grosse caisse sur les temps 1 et 3, une caisse claire sur les backbeats bien connus 2 et 4, avec entre ces beats aussi des notes fantômes ou des accents de caisse claire et de grosse caisse syncopés. Ou des silences inattendus. Ou des remplissages très courts et bien ciblés. Un bon exemple est la version originale de Cissy Strut de The Meters, avec le batteur Joseph "Zigaboo" Modeliste. »

« On peut toujours reconnaître un breakbeat par ce qu'il n'est pas. En termes de grosse caisse, par exemple, c'est l'opposé total d'un motif de grosse caisse de disco ‘4-on-the-floor’ ou de danse qui sort en continu des haut-parleurs. Ce n’est donc pas du "boum boum", mais un style de batterie funky typique, quelque peu coupé, à la Sex Machine de James Brown ou Funky Drummer, The Prodigy, Give It Away des Red Hot Chili Peppers ou Sexy MF de Prince. À propos, ce sont souvent les breakbeats samplés bien connus des années 60, 70 et 80 qui donnent une certaine fluidité au beat de grosse caisse 4-on-the-floor ou qui colorient toujours des rythmes hip-hop. Trap, dubstep. .. ça aussi ce sont des breakbeats. »

D'où viennent ces breakbeats ?

« Les racines réelles de la batterie et des sections rythmiques de style breakbeat se situent sans aucun doute dans le jazz. Surtout dans le bebop basé à New York, mais aussi dans le blues. À un moment donné, les musiciens jazz se sont mis à quitter les sentiers battus, ce qui a entraîné le funk et la soul. Miles Davis, Herbie Hancock, Maceo Parker et toute une série de célèbres musiciens de jazz et de soul ont rendu cette approche populaire. Des artistes comme Sly & The Family Stone ou Bill Withers avaient un son qui était très fortement déterminé par leurs sections rythmiques. Des batteurs et bassistes initialement jazz ont également commencé à jouer différemment. Au lieu du swing ride, qui est si typique du jazz, il y avait un backbeat percutant sur la caisse claire sur les temps 2 et 4. Les bassistes ont également échangé leurs contrebasses contre une basse électrique. »

« En même temps, des musiciens blancs jouaient du rock et de la pop. Ces genres étaient plus simples que les breakbeats plus syncopés et parfois plus détendus. Bien que la distinction de couleur ait été brisée au milieu des années 1970 par des groupes comme Tower Of Power. Leur batteur David Garibaldi et le bassiste récemment décédé Rocco Prestia ont formé ensemble un trône breakbeat idéal sur lequel la célèbre section des instruments à vent a pu se démarquer avec son jeu incroyablement funky. »

Et comment intègres-tu cette sensation dans ton jeu ?

« Il existe beaucoup de sensations breakbeat. La 16ème sensation qui sonne très syncopée comme The Prodigy, le breakbeat plus swing qui sonne plus funky et jazzy et toutes leurs variantes qui ont conduit aux breaks contemporains et à la drum'n bass. On retrouve les breakbeats les plus extrêmes dans la musique jungle. »

« Le célèbre Amen Break est à peu près le break beat le plus samplé de tous les temps. On peut l'entendre dans des morceaux de Skrillex, David Bowie et même Slipknot. Et bien sûr l'intro emblématique de Straight Out Of Compton de N.W.A. »

« Personnellement, je me concentre sur ce back beat, le 2 et le 4. Plus que la grosse caisse sur 1 et 3. Chaque batteur a sa propre approche, mais parce qu'en tant que jeune batteur, j’ai tant joué en écoutant les enregistrements des batteurs breakbeat des années ‘60 et ‘70, c’est est en quelque sorte gravé dans mon corps de batteur. »

Comment adaptes-tu ta batterie en fonction de différents endroits intérieurs et extérieurs ?

« Lors de l'enregistrement, chaque lieu nous a orientés dans une certaine direction en termes de tempo et de son. Au Fort Napoléon, c'est surtout l'ambiance de la cour intérieure qui a donné à la grosse caisse un caractère spécial. Sur le site de l’usine de béton de Gand, la caisse claire sonnait super agressif parce que les ondes sonores stationnaires sont restées coincées entre les silos. Et au Kompass, la batterie avait un son très chaud : un plafond haut, donc une réverbération chaleureuse à l'ancienne. La grosse caisse et la caisse claire sont en quelque sorte passées par un amplificateur à tubes, ce qui a donné une bouffée d’énergie supplémentaire à la fin de la journée. Bref, les différents lieux faisaient sonner les tambours complètement différents à chaque fois. »

Batteur Michael Schack, b-girl Madmax et b-boys Admiracles, Tirock et Cis © KREW Collective 01 / 05

Comment as-tu réussi la synchronisation avec les breakers ?

« En préparation, Admir m'avait envoyé sa playlist Spotify préférée de funk, de soul et de breakbeat. Ce n'est pas un hasard s'il y avait à peu près tous les classiques que j'ai aussi joué pendant des heures en tant que jeune batteur. »

« Les bons breakers connaissent leurs classiques. Au fond, ils sont aussi un peu batteurs. Ils ont cette sensation de breakbeat mid-tempo funk et hip-hop dans la peau. Il s'agit donc plus de vérifier les tempos pendant un instant et surtout de se regarder et d’écouter. Et laisser la magie de l'improvisation faire son travail bien sûr. Que tu joues de la batterie ou que tu danses, tu es avant tout fan de la musique, même si ce n'est qu'une boucle de batterie à quatre mesures sans aucun autre instrument. »