En plus des satellites qui tombent du ciel et de la dose hebdomadaire d’affaiblissements et de boots d'armes, la version la plus récente de Verdansk dans Call of Duty: Warzone contient également de mystérieuses portes rouges . Une telle porte est une sorte de portail de voyage rapide vers un endroit (généralement) éloigné sur la carte. Tu ne sais jamais à l'avance où tu vas te retrouver, mais à ta destination finale, tu peux généralement décrocher un butin de haut niveau .