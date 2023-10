Maxime Richard en Slovénie: dépassement de soi entre kayak, vélo & montagne

Pour ce documentaire Maxime Richard, champion du monde de kayak et champion d'Europe rencontre Louis Toussaint, un jeune cycliste prometteur, jusqu’à ce qu’un accident en décide autrement. Privé de l’usage de ses jambes, de ses abdos et du bas du dos, Louis a dû « faire avec », ou plutôt faire sans, et surtout faire autrement. Le sport est resté son moteur, sa façon d’avancer. Après une blessure à l’épaule et un rendez-vous manqué à Tokyo, Louis reste animé par le rêve d’une sélection pour Paris…

