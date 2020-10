Dare to Jump . Tel est le titre court mais puissant du nouveau livre du BASE-jumper, voleur en combinaison ailée, aventurier et conférencier motivationnel Cedric Dumont . Son but ? Inspirer et aider les gens à devenir la version la plus concentrée, productive, courageuse, confiante ... bref : la meilleure version d'eux-mêmes. Car à une époque où tout change à un rythme rapide, nos incertitudes ont parfois tendance à prendre le dessus. Heureusement, selon Cédric, nous pouvons utiliser ces incertitudes pour grandir et nous réinventer ...

Comment y parvenir ? Tu le liras dans son tout nouveau livre Dare to Jump que tu peux commander en ligne ou acheter en librairie. Un petit extrait ci-dessous !

Ce livre n'est pas motivationnel, il est TRANSFORMATIONNEL ! Cedric Dumont

Dare to Jump © Cedric Dumont

Tôt le matin, je me tenais sur un pont à Saint-Vith, à soixante-dix mètres au-dessus du sol. Il n'y avait pas un souffle de vent. Le ciel était gris. Il y avait encore du brouillard dans la vallée. À côté de moi, il y avait mon bon ami Thierry Van Roy, un gars très sympa. C'était mon mentor.

J’étais prêt.

Prêt pour mon premier saut en tant que base-jumper. Mentalement, je m’étais préparé à ce moment depuis plus de deux ans. Depuis que j'ai commencé le parachutisme, je savais que le saut extrême serait mon but ultime. Je n'ai ressenti aucune pression particulière pour sauter. Je ne devais pas le faire. Rien ne m’y obligeait et je n'avais aucune attente.

Ce matin-là, à St. Vith, j'ai juste senti que c'était possible.

Premier BASE-jump de Cedric Dumont © Cedric Dumont

J'avais plié moi-même mon parachute - Thierry me l'avait appris. Il n’est plus parmi nous maintenant. À peine cinq ans plus tard, son parachute s’est accroché à un rocher en Suisse.

Je ne pensais pas à l'avenir, là-bas sur ce pont à Saint-Vith. La seule chose qui comptait était le moment lui-même. Soixante-dix mètres, c'est haut. Mais j'avais confiance en moi et en Thierry.

L’envie était plus grande que la peur.

J'étais tellement concentré que je n'ai pas prêté attention à l'environnement, au paysage. Si la procédure vous absorbe complètement, vous ne verrez plus ce qui se passe autour de vous, quels sont les arbres et quels sont les oiseaux qui gazouillent. À un moment donné, j'ai tout lâché. J’ai légèrement fléchi les genoux. J'ai tourné mes bras en arrière.

Et j’ai sauté.

Moins d'une demi-minute plus tard, j'atterrissait, sain et sauf. J'ai ressenti de l'euphorie. J'avais fait un pas incroyablement grand. En même temps, c'était une confirmation. Ce moment était dans ma tête depuis si longtemps et maintenant je savais : je peux le faire !

Votre vie de rêve commence en dehors de votre zone de confort. Cedric Dumont

Cedric Dumont Skysurfing © Cedric Dumont

J'ai tant de choses à te dire.

Parfois, cela semble tellement grand que je ne sais pas par où commencer. Mais rassure-toi : je fais des choix clairs, car en premier lieu je veux t’aider.

J'ai toujours été fasciné par la « haute performance ». Pourquoi certains prennent-ils plus de risques et sont-ils plus aptes à gérer l'incertitude ? Beaucoup de gens se figent lorsque la pression devient trop forte. Ou ils paniquent et prennent de mauvaises décisions. Alors que d’autres réussissent mieux sous pression. Comment ça se fait ?

J'ai déjà lu beaucoup de livres sur le leadership et la performance et qu'est-ce que j'en ai appris ? Eh bien, surtout que ces livres sont généralement très similaires. Parce qu'ils sont souvent longs, on ne lit plus les astuces qu’ils recèlent. Les gens ne les utilisent pas. C'est dommage. Cela n'arrivera pas avec ce livre. Ce que je vais te raconter n'est pas de la science nucléaire. Ce sont des principes de base. Tu les as peut-être déjà entendus ou lus quelque-part. Cependant, la théorie semble souvent très difficile à appliquer dans la pratique. Nous aborderons ce problème.

Tu connais le chemin, mais tu ne l’empruntes pas. Cedric Dumont

Cedric Dumont © Cedric Dumont

Les techniques que je décris dans ce livre sont celles que j'utilise au quotidien. Je sais maintenant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce livre devrait être comme un couteau suisse. Un livre qui t’aide à avancer dans de nombreuses situations. Tu peux considérer ce livre comme un «best-of» des conseils qui sont vraiment utiles. Il est basé sur ce que j'ai vécu moi-même.

Je me suis toujours demandé : comment devenir la meilleure version de soi-même ? Comment certaines personnes parviennent-elles si facilement à suivre leur propre chemin ? Et - extrêmement important - comment parviennent-elles à être satisfaites ?

Il existe un lien très fort entre la performance et le bonheur. Le bonheur est au centre, nos performances orbitent autour de lui. L'inverse ne fonctionne pas : si tu places les performances au cœur de ton existence, tu seras malheureux. Quand je pense à moi-même, je sais : tout commence dans ma tête. Donc, quand je parle de haute performance, je dois parler de nos pensées et de nos émotions. Notre vie - ou plutôt ce que nous vivons comme notre vie - est la somme de nos pensées et de nos émotions. Comment réagissons-nous à ce qui nous arrive et à ce que nous vivons ? Comment nos choix déterminent-ils le parcours de notre vie ? Et ce qui me fascine en particulier : comment créer notre propre vie de rêve ?

La façon dont tu penses détermine qui tu es et qui tu deviendras. Plus tu es conscient de tes pensées et de tes émotions, plus tu pourras générer de force pour réaliser ton potentiel. De cette façon, tu peux devenir ce que tu veux - ou réellement devenir ce que tu es déjà. Cedric Dumont

La connaissance de soi est le point de départ pour établir un lien positif entre performance et satisfaction. Pour moi, la performance est liée au sentiment que je suis mon propre chemin et que je réalise mes rêves, alors que beaucoup de gens réalisent des performances parce qu'ils le doivent. Parce qu'ils ont peur d'être sans travail. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'ils ont appris qu’on doit faire de son mieux à tout moment, partout. Il faut oser se poser les bonnes questions :

Pourquoi est-ce que je réalise des performances ? Qu’est-ce qui me procure de la satisfaction ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?

Si tu veux une motivation positive pour tes performances, tu dois apprendre à te connaître toi-même. La connaissance de soi, c'est savoir qui tu es, y compris tes forces et tes faiblesses. La connaissance de soi, c'est savoir où tu veux aller. C'est l'auto-leadership. Tu ne peux pas être un leader si tu ne peux pas te diriger toi-même. Lorsque tu te connais, tu seras d’autant plus ferme sur tes étriers et tu n’auras pas à ressentir de peur.

Ce livre t’aidera à surmonter ta peur, puis je te fournirai trois compétences puissantes qui t’aideront à devenir la meilleure version de toi-même : un état d'esprit illimité, une concentration comme un « laser » et la confiance.

Ce ne sont pas des choses que j'invente. Ce sont les compétences que j'utilise dans un environnement où la complaisance et le manque de concentration mènent à la mort.

Ce livre ne t’encourage pas à rechercher des situations dangereuses. Tout d'abord, ce livre te montre que prendre des risques bien réfléchis est la seule option si tu veux grandir en tant que personne et en tant que leader.

Si tu veux voler, tu dois oser sauter.

Cedric Dumont © Cedric Dumont