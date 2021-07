Si tu joues à League of Legends depuis un certain temps, il est possible que tu t’attaches à certains personnages, alors que tu en détestes d'autres, tels que les contre-choix de ton champion préféré, un méta-choix très fort ou un petit blaireau empoisonné extrêmement agaçant. Quel que soit ton choix, tu t’es en quelque sorte forgé une idée préconçue sur ces champions.

Tu joues à League of Legends et tu souhaites partager tes talents avec le monde entier ? Inscris-toi dès maintenant à l'une des qualifications belges en ligne pour le Red Bull Solo Q !

1. Master Yi, the Wuju Bladesman

Master Yi, the Wuju Bladesman © Riot Games

Maître Yi est un épéiste rapide et mortel qui excelle à couper les équipes en deux comme du beurre. Même avec sa faiblesse flagrante d'étourdissements, de pièges et à peu près n'importe quelle forme de CC, c'est un emmerdeur majeur sur lequel tu devras concentrer toutes les ressources de ton équipe si tu ne veux pas qu'il mène son équipe à la victoire. Il quitte souvent ses couloirs pour cultiver dans les camps de la jungle afin qu'il puisse atteindre son pic de puissance avec deux objets le plus rapidement possible, une gêne mineure pour le reste de son équipe.

Les joueurs qui maîtrisent ou essaient ce champion n'ont aucune illusion qu'ils ont besoin de beaucoup d'habileté pour le jouer. Il est joué parce qu' il peut dominer un jeu complet avec le moins d'efforts une fois qu'il est sur une lancée. Les joueurs qui maîtrisent ce champion sont souvent des fonceurs et des accros à l'adrénaline, faisant souvent de grandes choses dans leur vie quotidienne.

2. Kassadin, the Void Walker

Kassadin, the Void Walker © Riot Games

Kassadin est un mage de mêlée qui excelle dans les dégâts d'éclatement élevés et la mobilité élevée après avoir déverrouillé son ultime. Il a sans doute l'un des potentiels carry les plus élevés du jeu, car son ultime lui permet de s'engager, de sortir et de se réengager dans des batailles en quelques secondes. Une fois que ce gars atteint le niveau 16, le jeu est pratiquement terminé. Sa mobilité et ses dégâts montent en flèche avec le troisième rang de son ultime, lui permettant de renverser tout adversaire sur lequel il pose ses yeux.

L'une des choses les plus frustrantes d'affronter Kassadin est qu'il a une faiblesse flagrante : il est très faible avant de déverrouiller son ultime. Avant le niveau six, une équipe bien huilée peut plonger sous la tour encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne complètement hors de propos pour le reste de la partie. Malheureusement, tu rencontreras généralement le Chasseur du Néant en file d'attente solo. Il aura réussi à survivre jusqu'au niveau six où il commence à prendre le contrôle du jeu avec sa capacité à franchir les obstacles rien qu’en clignant des yeux .

3. Aphelios, the Weapon of the Faithful

Aphelios, the Weapon of the Faithful © Riot Games

Aphelios est sans doute le personnage le plus détesté , malgré le fait qu'il ne soit pas sorti depuis un an. Il a été conçu par CertainlyT, un concepteur de personnages notoire pour Riot Games qui a créé certains des champions et remaniements modernes les plus détestés du jeu. Couplé au fait que son lancement a été un désastre et qu'il a été sorti dans un état beaucoup trop puissant et exploitable pour des victoires gratuites, Aphelios est un sujet brûlant depuis son lancement fin 2019.

Bien qu'il reste un choix puissant dans le jeu compétitif en raison de sa variété d'armes et de son potentiel de portage en fin de partie, son succès dans la file d'attente solo a diminué après que le cosplayer My Chemical Romance ait été reconfiguré à outrance , même lorsqu'il était parfaitement bien. La base de fans en général n'aimait tout simplement pas ce champion parce qu' il était trop fort quand il est sorti . Et le fait que son kit soit super déroutant et que tu doives vraiment le jouer pour comprendre comment jouer contre lui n’aide pas non plus.

4. Tahm Kench, the River King

Tahm Kench, the River King © Riot Games

Tahm Kench est un cas rare d’un personnage détesté non pas pour être trop fort ou trop complexe, mais pour avoir la capacité de sauver un coéquipier à tout prix . Tahm Kench est un cas rare d’un personnage détesté non pas pour être trop fort ou trop complexe, mais pour avoir la capacité de sauver un coéquipier à tout prix. Sa capacité de Dévoratio n lui permet d'avaler un ennemi ou un allié jusqu'à quatre secondes, les éloignant efficacement du danger ou les gardant en bonne santé lorsqu'ils auraient pu être étourdis ou empêtrés.

5. Yuumi, the Magical Cat

Yuumi, the Magical Cat © Riot Games

Yuumi est un chat magique qui se lie avec ses alliés, leur donnant force et guérison , tout en infligeant des dégâts avec ses capacités à distance. Si tu interroges un joueur sur Yuumi, il te dira qu'il la déteste parce qu'elle est soit complètement inutile et n'apporte rien, soit qu'elle était bien trop puissante et n'aurait jamais dû être sortie dans cet état. Une autre raison de la haine de ce chat est le fait que son style de jeu tourne autour de la création de liens avec les joueurs, créant un environnement de type 4v5 où elle ne peut utiliser ses compétences qu'à partir des positions de son allié auquel elle est attachée. Les gens n'aiment pas cela parce que cela oblige à une approche non-gameplay où tu ne dois pas trop te concentrer sur la mécanique. Ce n'est pas tout à fait faux, car c'est exactement ce que feront les joueurs qui ne savent pas bien jouer Yuumi. Les bons joueurs Yuumi, en revanche, savent quand se lier, changer d'allié et se désengager en cas de besoin, ce qui nécessite beaucoup de maîtrise de la part du champion.

6. Fizz, the Tidal Trickster

Fizz, the Tidal Trickster © Riot Games

Fizz est un fishman ennuyeux, un hybride escroc-assassin qui a un potentiel de dégâts en rafale extrêmement élevé tout en étant l'un des assassins les plus mobiles du jeu. Fondamentalement, lorsque Fizz t’élimine dans un combat, cela peut sembler extrêmement injuste car tu ne peux pas y faire grand-chose. Son burst est extraordinaire par rapport à sa mobilité, ET c’est principalement dû à sa capacité à combler les écarts par pointer-cliquer. S'il te frappe avec son ultime, t’es plus ou moins condamné et la hitbox ne semble pas correspondre à l'effet car ce requin t’attrapera même si tu es convaincu que tu l'avais esquivé. Fizz est également un tueur à gages, et les joueurs de mage et d'ADC ne se sont jamais retrouvés face à face avec des tueurs à gages.

7. Teemo, the Swift Scout

Teemo, the Swift Scout © Riot Games

Il n'y a rien que nous puissions dire sur Teemo qui n'ait déjà été dit. Sa conception, ses capacités, son sourire, bref tout fait mal aux yeux, aux oreilles et à l'âme. Ce petit blaireau effrayant est peut-être la chose la plus agaçante à endurer avec un style de jeu tout aussi frustrant. Son jeu de cache-cache dans un champ de mines te fera bouder immédiatement après le premier champignon sur lequel tu mets les pieds, et t’en piétineras des centaines au cours de cette partie. Teemo est le choix troll classique de ce jeu et suscite la colère de nombreux joueurs.

8. Zoe, the Aspect of Twilight

Zoe, the Aspect of Twilight © Riot Games

Enfin, nous avons Zoe, la reine du Tilt & Unfair Gameplay. Zoe est la championne la plus notoire de la conception de CertainlyT et c'est probablement pourquoi lui, ainsi que ses conceptions et ses retouches, ont été si controversés. Fidèle à la tradition de Riot Games, Zoe est sorti dans un état que nous ne pouvons décrire que comme « surpuissant ». Ses dégâts étaient insensés et faisaient honte à tous les autres mages d'artillerie de sa catégorie. Elle avait également une tonne de mécanismes de vol de sorts d'invocateur sophistiqués qui rendaient toute sa tenue extrêmement exagérée.

Mais le plus gros point de discussion ? Le fait qu'elle puisse (et parfois peut toujours) te faire disparaître de tout l’écran. Et toi, tu peux uniquement la regarder faire pendant qu’elle t’endort avec sa première capacité, puis te détruit avec sa seconde. Bien que Zoe ait été rééquilibrée ces derniers temps, le fait que presque tous ses dégâts soient encore regroupés dans une seule compétence la rend extrêmement désagréable à jouer du point de vue du spectateur.